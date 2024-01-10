Gelar Pasar Murah Minyak Goreng, Caleg Perindo: Sangat Membantu Masyarakat

MINAHASA UTARA - Partai Perindo melalui Ketua DPP Perindo Bidang Sosial dan Kesra, Efrain Yerry Tawalujan menggelar pasar murah minyak goreng di Desa warisa Kampung Baru, Kecamatan Talawaan, Kabupaten Minahasa Utara, Provinsi Sulawesi Utara, Senin 8 Januari 2024.

Aksi nyata dari partai yang dipimpin oleh Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo dan mendukung Capres Pemilu 2024 Ganjar Pranowo itu dilakukan sebagai upaya membantu masyarakat menengah ke bawah.

Caleg DPRD Minahasa Utara Daerah Pemilihan (Dapil 2) Kecamatan Talawaan, Dimembe dan Likupang Selatan, Heskiel Maingkolang mengatakan kegiatan pasar murah Partai Perindo yang dikenal sebagai partai modern yang peduli rakyat kecil, gigih berjuang untuk penciptaan lapangan kerja dan Indonesia sejahtera itu sangat membantu masyarakat.

