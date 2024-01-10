XTC Kota Bandung dan Cimahi Siap All Out Antar Djoni Toat ke Senayan

BANDUNG - XTC Kota Bandung dan Kota Cimahi mendeklarasikan dukungannya kepada Caleg DPR RI Dapil Jabar I dari Partai Perindo, Dr. H. Djoni Toat Muljadi, S. H., M. M. Deklarasi dukungan XTC Bandung-Cimahi tersebut berlangsung di Posko Kemenangan Djoni Toat, Jalan Kebon Kawung No. 52 Kota Bandung, Rabu (10/1/2024).

Ketua Dewan Pembina DPP XTC Indonesia, Efran Helmi Juni mengaku, sudah mengenal Djoni Toat cukup lama. Baginya, Djoni Toat merupakan sosok senior yang memang sangat peduli terhadap masyarakat.

"Beliau ini untuk kegiatan sosial, enggak usah disebut lagi, ada bencana turun duluan, ada bencana covid turun duluan, membangun masjid turun duluan. Bapaknya beliau ini adalah tokoh yang membangun Masjid Lautze di Bandung," ucap Efran.

BACA JUGA:

Efran mengatakan, dirinya pun sempat bertanya alasan Djoni Toat memilih XTC daripada ormas lainnya. Menurut Djoni, anggota XTC selalu kompak dalam kegiatan sosial.

"Saat ada bencana semua turun, saat bagi-bagi takjil semua turun," ujarnya.

Oleh karena itu, dalam rangka memuluskan niat baik Djoni Toat menjadi anggota DPR RI Dapil Jabar 1, pihaknya pun meminta Ketua DPC Kota Bandung dan Kota Cimahi untuk bergerak bersama memenangkan Djoni Toat di Pemilu 2024.

BACA JUGA:

"Bapak Djoni Toat sudah memilih kita, maka kita harus berkomitmen untuk memilih beliau nanti. Insya Allah kalau nanti Pak Djoni Toat terpilih, beliau akan menjadi bapak kita di DPR RI dari Kota Bandung dan Kota Cimahi," katanya.

"Kudu All Out ngadukung Pak Djoni Toat kangge DPR RI Dapil 1 Jabar Kota Bandung-Kota Cimahi," tambahnya.

Sementara itu, Ketua DPW XTC Jawa Barat, Dicky BJ mengajak seluruh anggota XTC khususnya di Kota Bandung dan Cimahi untuk bergerak bersama memenangkan Djoni Toat sebagai anggota DPR RI Dapil Jabar 1

"Insya Allah pemuda XTC ini mah maksimal, teman-teman bisa mengajak sodara, tetangga untuk bersama memenangkan Pak Djoni Toat. Kita dari XTC terutama Dapil 1 Jabar DPR RI Kota Bandung dan Kota Cimahi mendukung Kang Djoni Toat," kata Dicky.

Dicky mengaku, dirinya sangat mengagumi kegiatan sosial yang dilakukan Djoni Toat kepada masyarakat. Menurutnya, hal itulah yang membuat hati para anggota XTC tersentuh dan siap mendukung Djoni Toat.

"Kita sebagai XTC tertarik dengan gerakan-gerakan beliau, pada akhirnya kita banyak berkomunikasi dan banyak bersilaturahmi. Saya ngobrol dengan ketua XTC DPC Kota Bandung dan Kota Cimahi, kita sepakat mendukung Pak Djoni Toat sebagai Calon Anggota Legislatif di DPR RI Dapil 1 Jawa Barat Kota Bandung dan Kota Cimahi," tuturnya.

Dicky pun berharap, kegiatan yang selama ini telah dilakukan Djoni Toat dapat dimaksimalkan bila nanti menang dalam Pemilu 2024.

"Harapannya jelas, saat nanti beliau jadi anggota dewan, kita ingin gerakan-gerakan yang sudah Pak Djoni Toat lakukan sebelum nyaleg itu terus dilakukan, mungkin bisa lebih maksimal lagi," ungkapnya.

"Terutama bisa merangkul kaum milenial dan Zilenial di Kota Bandung dan Kota Cimahi, karena kedua Kota ini adalah Kota kreatif yang banyak dicita-citakan oleh pemuda-pemudi agar Kota mereka bisa lebih berkembang lagi, lebih baik lagi dari sebelumnya," sambung dia.