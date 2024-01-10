Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS INTERNATIONAL

5 Penembak Jitu Wanita Paling Mematikan di Dunia

Ludwina Andhara Herawati , Jurnalis-Rabu, 10 Januari 2024 |15:49 WIB
5 Penembak Jitu Wanita Paling Mematikan di Dunia
5 penmebak jitu wnaita paling mematikan di dunia (Foto: Owlcation)
JERMAN - Dalam medan perang, setiap pasukan tentu memiliki setidaknya satu penembak jitu. Hal ini dilakukan untuk memastikan keamanan pasukan perang atau penyerang sekutu.

Melansir Coffee Ordie, sang penembak jitu difungsikan sebagai pengawas dalam medan perang, intelijen, dan menjadi orang yang ditakuti akan keterampilannya.

Tidak hanya pria yang mencetak sejarah penembak jitu dalam perang, wanita pun turut andil dan bahkan mematikan dalam sejarah. Berikut 5 penembak jitu wanita paling mematikan, berdasarkan data Owlcation.

1. Lyudmila Pavlichenko

Lyudmila Pavlichenko lahir di Bila Tserkva, Ukraina pada 12 Juli 1916. Ia pernah bertugas sebagai penembak jitu Soviet di Tentara Merah selama Perang Dunia II.

Pada awalnya ia bekerja sebagai penggiling di Pabrik Persenjataan Kiev. Dari sanalah ia tertarik untuk mengembangkan minatnya pada senjata, dan bergabung dengan klub penembak lokaln di kotanya.

Setelah menikah dan dikaruniakan anak, hingga menyelesaikan gelar Masternya pada 1930an, ia berhenti mengajar bersamaan dengan Operasi Barbarossa 1941. Ia pun mengaukan diri untuk dinas militer dan ditugaskan ke Divisi Senapan 25.

Kini, iapun masih dianggap sebagai penembak jitu wanita paling mematikan dalam sejarah, dan sebagai prajurit wanita berprestasi sepanjang masa. Iapun telah membunuh 309 orang meskipun karier militernya tergolong singkat.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
