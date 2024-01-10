Gus Dur dan Megawati Bersaudara, Sama-Sama Keturunan Keluarga Raden Patah?

PRESIDEN RI ke-4 KH Abdurrahman Wahid atau kerap disapa Gus Dur, ketika menjabat sebagai orang nomor satu di Indonesia pernah berdialog di TVRI, dalam acara yang dipandu oleh Garin Nugroho dan Usi Karundeng.

Saat itu, Gus Dur ditanya mengenai hubungannya yang memburuk dengan Megawati Soekarnoputri. Gus Dur pun langsung membantahnya.

Sebab, kata dia, dirinya dan Megawati masih kerabat cukup dekat. Loh ini benar-benar berita baru. Dari mana asal-usul hubungan kekerabatnnya itu?

"Lah Megawati itu kan anaknya Bung Karno," jawab Gus Dur, tentu semua orang sudah tahu. "Lah Bung Karno itu siapa? Kan keturunan Raden Patah (Raja pertama kerajaan Islam Demak). Saya sendiri siapa? Saya ini keturunan adiknya Raden Patah," imbuh Gus Dur.