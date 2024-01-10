Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Gus Dur dan Megawati Bersaudara, Sama-Sama Keturunan Keluarga Raden Patah?

Awaludin , Jurnalis-Rabu, 10 Januari 2024 |04:01 WIB
Gus Dur dan Megawati Bersaudara, Sama-Sama Keturunan Keluarga Raden Patah?
Gus Dur dan Megawati (foto: dok MPI)
A
A
A

PRESIDEN RI ke-4 KH Abdurrahman Wahid atau kerap disapa Gus Dur, ketika menjabat sebagai orang nomor satu di Indonesia pernah berdialog di TVRI, dalam acara yang dipandu oleh Garin Nugroho dan Usi Karundeng.

Saat itu, Gus Dur ditanya mengenai hubungannya yang memburuk dengan Megawati Soekarnoputri. Gus Dur pun langsung membantahnya.

Sebab, kata dia, dirinya dan Megawati masih kerabat cukup dekat. Loh ini benar-benar berita baru. Dari mana asal-usul hubungan kekerabatnnya itu?

"Lah Megawati itu kan anaknya Bung Karno," jawab Gus Dur, tentu semua orang sudah tahu. "Lah Bung Karno itu siapa? Kan keturunan Raden Patah (Raja pertama kerajaan Islam Demak). Saya sendiri siapa? Saya ini keturunan adiknya Raden Patah," imbuh Gus Dur.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/15/337/3163018//ketua_dpr_ri_puan_maharani-FKLC_large.jpg
Megawati Tak Hadiri Sidang Tahunan MPR, Puan: Sedang Kurang Sehat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/15/320/3162964//prabowo_subianto-dvIR_large.png
Prabowo Puji Megawati Atasi Krisis Ekonomi hingga Jokowi Bangun IKN
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/13/337/3162346//jokowi_dan_mega-oiZs_large.jpg
Jokowi-Megawati Bakal Hadiri Upacara HUT Ke-80 RI? Istana: Tunggu Tanggal Mainnya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/02/337/3160012//pdip-gisw_large.jpg
Megawati Rangkap Ketum dan Sekjen, PDIP Segera Daftarkan Kepengurusan Baru ke Kemenkum
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/02/337/3160010//pdip-3wo6_large.jpg
Megawati: Saya Tidak Butuh Kader yang Hanya Pandai Beretorika!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/02/337/3159994//pdip-WBq0_large.jpg
Megawati: Sistem Presidensial Indonesia Tak Kenal Oposisi dan Koalisi!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement