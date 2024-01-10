Pupuk Subsidi Sulit Didapat, Ganjar: Alokasinya Harus Tepat Sasaran

BREBES - Calon Presiden (Capres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo mengungkapkan alokasi pupuk subsidi harus tepat sasaran. Hal tersebut disampaikan Ganjar Pranowo usai blusukan di Desa Kertabesuki, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah, Rabu (10/1/2024) sore.

"Ya hari ini di brebes kita temukan nomor satu masih utama jadi kita yakinkan ke kawan kawan media bahwa petani semua sudah menjerit pupuknya kurang," ujar Ganjar Pranowo.

Ganjar Pranowo mengungkapkan ada pihak-pihak yang membawa persoalan tersebut ke konteks politik sehingga membuat keruh suasana.

"Sekarang memang dalam konteks politik tujuannya ke saya, seolah olah kartu tani itu mempersulit padahal faktanya memang subsidinya kurang. Mau disalurkan pake kartu tani, mau pake KTP, mau gak pake apa-apa saja kalau kemudian subsidinya kurang maka ya memang terjadi rebutan di bawah," jelasnya.

Ganjar Pranowo melihat sistem distribusi tertutup dan pengawasan memang harus dilaksanakan secara komprehensif.

"Maka sebetulnya sistem distribusi tertutup dan tepat sasaran inilah yang penting dilakukan," pungkas Ganjar Pranowo.