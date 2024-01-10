Terbantu Bazar Murah, Warga Karawang Doakan Ganjar-Mahfud Menang Pilpres 2024

KARAWANG - Komunitas Nelayan Pesisir Dukung Ganjar Jawa Barat (Jabar) terus meluaskan kegiatan positif untuk memberikan dampak di lingkungan masyarakat. Kali ini pendukung Ganjar Pranowo dan Mahfud MD itu menggelar bazar sembako murah di Kecamatan Cilamaya Wetan, Kabupaten Karawang, Jabar, Rabu (10/1/2024).

Koordinator Wilayah Nelayan Pesisir Dukung Ganjar Jabar, Asep Hidayat mengatakan, kegiatan ini dilakukan untuk membantu pemenuhan kebutuhan pokok warga sekitar. Bazar sembako murah ini pun disambut meriah oleh masyarakat. Terlebih tidak sedikit di antara mereka yang merasa sangat terbantu.

"Saya senang dengan antusias para warga kecamatan Cilamaya Wetan yang antusias dengan adanya kegiatan Bazar tebus murah ini,” kata dia.

Asep berharap Komunitas Nelayan Pesisir Dukung Ganjar bisa terus membersamai masyarakat untuk saling membantu. Khususnya terhadap mereka yang sedang kesulitan.

“Dan juga saya berharap dengan adanya kegiatan ini warga setempat bisa terbantu dan juga bermanfaat untuk mereka,” sambungnya.

Sementara warga Cilamaya Wetan bernama Dodi mengungkapkan kebahagiannya dengan kehadiran Komunitas Nelayan Pesisir Dukung Ganjar.

“Alhamdulillah kami sangat senang dan juga sangat berterima kasih kepada KNP yang mengadakan kegiatan Bazar ini sehingga warga di sini dapat terbantu," ungkapnya.