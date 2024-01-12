Serangan AS-Inggris di Yaman, Arab Saudi Nyatakan Keprihatinan dan Desak Semua Pihak Menahan Diri

Arab Saudi menyatakan keprihatinan dan mendesak semua pihak tenang terkait serangan AS-Inggris di Yaman (Foto: Reuters)

RIYADH - Arab Saudi menyatakan keprihatinan mendalam atas operasi militer yang sedang berlangsung di wilayah Laut Merah dan serangan udara yang menargetkan berbagai lokasi di Yaman.

“Meskipun Kerajaan menekankan pentingnya menjaga keamanan dan stabilitas kawasan Laut Merah, di mana kebebasan navigasi merupakan tuntutan internasional karena merugikan kepentingan seluruh dunia, Kerajaan Arab Saudi menyerukan untuk menahan diri dan menghindari eskalasi sehubungan dengan peristiwa tersebut. wilayah ini menyaksikannya,” kata kementerian luar negeri Arab Saudi dalam sebuah pernyataan.

Pernyataan tersebut mendesak semua pihak yang terlibat untuk menghindari meningkatnya ketegangan di tengah peristiwa regional saat ini.

Seperti diketahui, Houthi telah meluncurkan drone dan rudal ke kapal-kapal komersial di Laut Merah selama berminggu-minggu, banyak di antaranya di antaranya telah dicegat dan ditembak jatuh oleh kapal Angkatan Laut AS di daerah tersebut.

Houthi adalah sebuah organisasi politik dan militer Syiah yang didukung Iran dan telah berperang dalam perang saudara di Yaman melawan koalisi yang didukung oleh Arab Saudi.