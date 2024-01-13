Tebus Minyak Goreng Murah, Warga: Perindo Selalu Konsisten Membantu Masyarakat

BEKASI - Warga Kampung Gubug Poncol RT 002/001, Desa Sukabakti, Kecamatan Tambelang, Kabupaten Bekasi, tebus minyak goreng murah Partai Perindo. Adanya bazar itu, warga berharap partai berlambang Rajawali mengembangkan sayap dan bernomor urut 16 itu selalu konsisten.

Erni (38) warga Kampung Gubug Poncol RT 002/001 menyebut, bazar murah Rp5.000 dari Caleg dari Partai Perindo yang dipimpin oleh Ketua Umum Hary Tanoesoedibjo (HT) itu, sangat bermanfaat dan membantu ditengah mahalnya bahan pokok.

"Menurut saya bazar minyak goreng harga Rp5000 sangat bermanfaat ya, soalnya di keadaan seperti ini sangat membantu sekali," katanya, Kamis (12/1/2024).