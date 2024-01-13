Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NEWS

Tebus Minyak Goreng Murah, Warga: Perindo Selalu Konsisten Membantu Masyarakat

Ade Suhardi , Jurnalis-Sabtu, 13 Januari 2024 |04:30 WIB
Tebus Minyak Goreng Murah, Warga: Perindo Selalu Konsisten Membantu Masyarakat
Warga antusias ikuti bazar murah Partai Perindo (Foto: Ade Suhardi)
A
A
A

 

BEKASI - Warga Kampung Gubug Poncol RT 002/001, Desa Sukabakti, Kecamatan Tambelang, Kabupaten Bekasi, tebus minyak goreng murah Partai Perindo. Adanya bazar itu, warga berharap partai berlambang Rajawali mengembangkan sayap dan bernomor urut 16 itu selalu konsisten.

Erni (38) warga Kampung Gubug Poncol RT 002/001 menyebut, bazar murah Rp5.000 dari Caleg dari Partai Perindo yang dipimpin oleh Ketua Umum Hary Tanoesoedibjo (HT) itu, sangat bermanfaat dan membantu ditengah mahalnya bahan pokok.

"Menurut saya bazar minyak goreng harga Rp5000 sangat bermanfaat ya, soalnya di keadaan seperti ini sangat membantu sekali," katanya, Kamis (12/1/2024).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/22/512/3106963/dpr_ri-GsYK_large.jpg
Soal DKPP Copot Ketua KPU dan Bawaslu Brebes, Pengamat: Seharusnya Ada PAW
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/18/340/3076263/iksan_iriane_didukung_komunitas_nelayan_morowali-zFs4_large.jpg
Pilbup Morowali, Paslon Iksan-Iriane Dapat Dukungan Komunitas Nelayan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/10/609/3072891/pendukung_iksan_iriane-S5pb_large.jpg
Komitmen Iksan-Iriane Kembangkan UMKM Disambut Dukungan Ratusan Pedagang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/08/610/3072423/ilustrasi-AVxo_large.jpg
Pilbup Lahat, Elektabilitas Bursah-Widia Unggul
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/21/337/3065946/kpu-dR9M_large.jpg
KPU Ganti 5 Anggota DPR Terpilih dari PKB, Salah Satunya Adik Mensos yang Dipecat Cak Imin
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/07/337/3059771/kpk-iH9c_large.jpg
KPK Terima 19.025 LHKPN Caleg Terpilih, 18.706 Dinyatakan Lengkap
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement