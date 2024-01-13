Kampanye Kolaborasi, Caleg Perindo Ajak Warga Kritis Pilih Wakil di Parlemen

JAKARTA - Tiga Caleg dari Partai Perindo, Caleg DPRD Jakarta Dapil VI nomor urut 2 Manik Marganamahendra, Caleg DPRD Jakarta Dapil VI nomor urut 10 Zufikri dan Caleg DPR RI Dapil 1 Jakarta Timur Aiman Witjaksono melaksanakan kampanye bersama warga Lubang Buaya, Cipayung Jakarta Timur.

Melalui acara yang dihadiri 600 orang tersebut, Caleg Partai Perindo menghimpun berbagai aspirasi masyarakat. Manik disambut dengan antusiasme warga yang menyampaikan aspirasinya terkait kesejahteraan seperti tingginya harga barang pokok, pelayanan kesehatan yang masih berbelit-belit, sampai perlunya pemberdayaan masyarakat untuk mendorong keterlibatan dalam pengambilan kebijakan.

Dalam kegiatan tersebut, Manik turut menyampaikan pentingnya mengkritisi calon anggota legislatif. Pasalnya, legislator memiliki peran penting, mulai dari menjamin anggaran ditujukan kepada kegiatan yang tepat sasaran dan membentuk undang-undang atau peraturan daerah.