HOME NEWS NEWS

Gelar Sosialisasi dan Bazar Sembako Murah di Bogor, Caleg Perindo: Untuk Indonesia Sejahtera!

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Sabtu, 13 Januari 2024 |18:17 WIB
Gelar Sosialisasi dan Bazar Sembako Murah di Bogor, Caleg Perindo: Untuk Indonesia Sejahtera!
Caleg gelar sosialisasi dan bazar murah Perindo di Bogor
BOGOR - Jargon untuk Indonesia Sejahtera terus digaungkan oleh Partai Perindo. Partai yang dikenal sebagai partai modern yang peduli rakyat kecil, gigih berjuang untuk penciptaan lapangan kerja dan Indonesia sejahtera itu terus mensosialisasikan berbagai program unggulannya kepada masyarakat.

Hari ini, Partai Perindo pun hadir untuk melakukan sosialiasasi di Kampung Ciletuh Girang, Desa Wates Jaya, Kecamatan Cigombong, Kabupaten Bogor. Di sini, warga diberikan edukasi terkait Partai Perindo.

"Sesuai moto Partai Perindo untuk Indonesia sejahtera kita berkampanye kita juga mengedukasi masyarakat," kata Caleg DPRD Provinsi Jawa Barat dari Partai Perindo, Agus Winarno, Sabtu (13/1/2024).

Adapun salah satu program unggulan yang disosialisasikan yakni program UMKM. Dimana, warga sekitar nantinya dapat mengembangkan usahanya dan dapat bekerjasama dengan MNC.

"Kita menyampaikan kalau nanti peluang ke depannya khususnya yang ada di Lido terbuka selebar-lebarnya untuk berkarya bersama dengan MNC," ungkapnya.

