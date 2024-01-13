Advertisement
HOME NEWS NEWS

Warga Koja Bahagia Bertemu Liliana: Orangnya Cantik, Baik dan Merakyat

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Sabtu, 13 Januari 2024 |18:29 WIB
Warga Koja Bahagia Bertemu Liliana: Orangnya Cantik, Baik dan Merakyat
JAKARTA - Ketua Umum Kartini Perindo Liliana Tanoesoedibjo menghadiri acara bazar murah dan cek kesehatan gratis yang diselenggarakan oleh Partai Perindo di Kelurahan Tugu Selatan, Kecamatan Koja, Jakarta Utara, Jum'at (12/1/2024). Datang dengan sederhana, Liliana mendapat antusias yang begitu baik oleh warga sekitar.

Sejak tiba di lokasi, ribuan warga yang hadir langsung berebut bersalaman dan berswafoto kepada Liliana. Salah satu warga, Maya, mengaku senang, hari ini bisa mengabadikan momen berswafoto dengan Liliana. Dia bahkan memuji sikap merakyat yang ditunjuk Liliana kepada warga setempat.

"Ya kami seneng lah bertemu dengan ibu Liliana sangat senang, dia juga orangnya ramah kan, baik dan cantik, merakyat bangat, bisa bersosialisasi dengan kita kita semua," ucap Maya di lokasi.

Dia juga merasa terbantu atas program sembako murah dan cek kesehatan gratis yang digelar oleh Partai Perindo. Sebab dengan adanya tebus sembako murah ini, bisa menghemat uang dia, karena harga kebutuhan pokok yang sedang naik dipasaran.

"Ya pembagian minyak ini sangat membantu warga sini, tebus murah ini sangat membantu. Apalagi harga di pasar naik pas bangat ada acara ini ngebantu," katanya.

Selain Maya, warga lain bernama Rozak mengungkap, rasa bangganya ketika melihat langsung orang nomor satu di Partai Perindo itu. Dalam acara tersebut turut hadir ketua umum Partai Perindo, Hary Tanoesoedibjo.

"Ya kita bangga sekali seorang (Hary Tanoesoedibjo) sosok nasional bisa hadir di wilayah kita terutama di Tugu Selatan ini dan, saya pribadi sangat antusias, sangat senang sekali," kata Rozak.

Dia juga menuturkan kesan pertama bertemu Hary Tanoesoedibjo, yang dianggapnya adalah sosok yang ramah ketika bertemu warga. Hary terlihat begitu akrab dengan warga yang dia temui.

"Mungkin saya belum tau banyak ya, paling taunya dari televisi aja, langsung bertemu orangnya ramah baik, sopan dan merakyat juga," katanya.

