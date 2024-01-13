Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NEWS

Antusias Emak-emak Hadiri Bazar Murah Caleg Partai Perindo: Terbantu Sekali

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Sabtu, 13 Januari 2024 |20:32 WIB
Antusias Emak-emak Hadiri Bazar Murah Caleg Partai Perindo: Terbantu Sekali
JAKARTA - Ratusan warga di Jalan Rukun, Ujung Menteng, Cakung. Jakarta Timur begitu antusias mengikuti bazar murah yang digelar oleh Caleg DPRD Provinsi Dapil 4 Jakarta dari Partai Perindo Berman Nainggolan pada Sabtu (13/1/2024).

Acara yang dimulai pada pukul 16.00 WIB ini pun mengundang antusias masyarakat untuk menebus paket sembako murah yakni beras dan minyak dengan harga Rp20 ribu. Mereka pun rela antre demi bisa mendapatkan sembako murah ini yang diadakan oleh Caleg dari Partai Perindo.

Salah satunya yang antusias ialah Muti. Warga Jalan Rukun ini mengaku sangat terbantu dengan adanya kegiatan bazar murah yang diasakan Partai Perindo.

“Tentu kami sangat terbantu, kami rela antre karena harga minyak dan berasnya yang murah” ungkapnya.

Bersama warga lainnya, Muti pun mengantre dengan tertib demi menebus paket sembako murah yang disediakan sebanyak 500 paket ini. Mereka juga sangat terbantu lantaran harga-harga sembako yang kini serba mahal.

“Iya (harganya) beda jauh dengan di warung, di warung dan toko mahal. Semuanya naik,” jelasnya.

Dengan program ini, Muti pun memberikan dukungan penuh untuk Berman dan Partai Perindo di Pilpres 2024 mendatang.

