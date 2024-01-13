Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

AS: Houthi Tembakkan Rudal Balistik ke Kapal Komersial Tapi Meleset

Susi Susanti , Jurnalis-Sabtu, 13 Januari 2024 |20:24 WIB
AS: Houthi Tembakkan Rudal Balistik ke Kapal Komersial Tapi Meleset
Houthi tembakkan rudal balistik ke kapal komersial tapi meleset (Foto: Reuters)
A
A
A

YAMAN - Houthi menembakkan setidaknya satu rudal balistik anti-kapal ke arah kapal komersial sejak Amerika Serikat (AS) dan sekutunya menyerang sejumlah sasaran di Yaman pada Kamis (11/1/2024) malam.

Menurut direktur Kepala Staf Gabungan AS, Letjen Douglas Sims II , rudal balistik tersebut, tidak mengenai kapal apa pun.

Dia menambahkan bahwa ia memperkirakan Houthi sedang menyelesaikan masalah di lapangan dan mencoba untuk menentukan kemampuan apa yang masih ada pada mereka.

Seorang pejabat AS mengatakan rudal itu ditembakkan ke arah M/T Khalissa di Teluk Aden.

“Saya memperkirakan mereka akan mencoba melakukan semacam pembalasan. Sejujurnya saya berharap mereka tidak melakukannya. Dan yang saya maksud adalah, ada sejumlah aktor di sini yang memiliki kemampuan dan memiliki pengaruh dengan Houthi yang menyadari bahwa konflik yang terus berlanjut tidak menguntungkan mereka,” terangnya.

“Iran akan menjadi salah satunya,” lanjutnya.

“Harapannya adalah setiap pemikiran nyata mengenai pembalasan didasarkan pada pemahaman yang jelas bahwa kita tidak akan dikacaukan di sini,” tambahnya.

Serangan pada Jumat (12/1/2024) yang dilakukan kelompok Houthi merupakan tindak lanjut dari peringatan sebelumnya yang dibuat oleh pemimpin kelompok tersebut, Abdul Malek Al-Houthi.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/04/18/3071121/ilustrasi_serangan_udara-VN8a_large.jpeg
AS dan Inggris Dilaporkan Lakukan Serangan Udara di Yaman
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/29/18/3027711/lagi-houthi-serang-4-kapal-di-laut-merah-dan-mediterania-QSKCRgR22B.jpg
Lagi, Houthi Serang 4 Kapal di Laut Merah dan Mediterania
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/24/18/3025319/lancarkan-4-serangan-udara-houthi-sebut-jet-as-dan-inggris-targetkan-provinsi-al-hudaydah-barat-di-yaman-lqKKv55haY.jpg
Lancarkan 4 Serangan Udara, Houthi Sebut Jet AS dan Inggris Targetkan Provinsi Al Hudaydah Barat di Yaman
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/09/18/3019316/diduga-dihantam-rudal-houthi-2-kapal-kargo-terbakar-di-lepas-pantai-aden-H7ci3W5IL1.jpg
Diduga Dihantam Rudal Houthi, 2 Kapal Kargo Terbakar di Lepas Pantai Aden
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/02/18/3016339/houthi-lancarkan-6-operasi-di-laut-merah-serang-kapal-perang-dan-induk-as-e9ATLBZSut.JPG
Houthi Lancarkan 6 Operasi di Laut Merah, Serang Kapal Perang dan Induk AS
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/01/18/2963855/targetkan-pelayaran-komersial-houthi-klaim-serang-kapal-dagang-as-di-laut-merah-1HlGIcwqO5.jpg
Targetkan Pelayaran Komersial, Houthi Klaim Serang Kapal Dagang AS di Laut Merah
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement