Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Mengenang Pramono Edhie Wibowo: Lebih Baik Pulang Tinggal Nama daripada Gagal di Medan Tugas

Tim Okezone , Jurnalis-Sabtu, 13 Januari 2024 |06:09 WIB
Mengenang Pramono Edhie Wibowo: Lebih Baik Pulang Tinggal Nama daripada Gagal di Medan Tugas
A
A
A

JAKARTA – Mantan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal (Purn.) Pramono Edhie Wibowo telah berpulang dan sudah dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata. Putra dari jenderal penumpas PKI, Letjen Sarwo Edhie Wibowo itu meninggal setelah mengalami serangan jantung di usia 65 tahun.

Kakak ipar Pramono Edhie, Letnan Jenderal (Letjen) (Purn) TNI Erwin Soejono menceritakan beberapa momen yang ditorehkan almarhum saat masih berdinas di Komando Pasukan Khusus (Kopassus). Salah satunya adalah ide almarhum untuk mengibarkan bendera merah putih di puncak tertinggi dunia di Gunung Everest.

"Tetapi almarhum punya tekad yang kuat, dengan misi komando pantang pulang sebelum berhasil. Lebih baik pulang nama daripada gagal di medan tugas," ujarnya.

Pada Sabtu, 26 April 1997 pukul 15.40 waktu Nepal, Erwin menuturkan, bendera merah putih berhasil dikibarkan di puncak Gunung Everest pada ketinggian 8.848 meter di atas permukaan laut (mdpl). Belum lagi dengan cuaca yang cukup ekstrem dengan suhu di bawah 0 derajat celcius.

"Peristiwa ini menjadikan Indonesia sebagai negara pertama di Asia Tenggara yang mencapai puncak tertinggi di dunia," katanya.

Pramono Edhie Wibowo meninggal dunia karena serangan jantung, Sabtu, 13 Juni 2020 pukul 19.42 WIB. Pramono sempat menjalani perawatan selama 3 jam di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Cimacan, Cianjur, Jawa Barat. Almarhum sempat mengalami anfal hingga akhirnya meninggal dunia.

(Khafid Mardiyansyah)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Pramono Edhie Wibowo tni
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/337/3178776//kkb-QRkv_large.jpg
Daftar 2 Pimpinan KKB Papua yang Tewas dalam Sepekan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/340/3178609//kkb-0mLg_large.jpg
Bersenjata Lengkap, Rombongan Jenderal Tempur TNI AD Menyambangi Prajurit di Basis KKB
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/337/3178525//prabowo-vOHr_large.jpg
Sektor Pertahanan Alami Peningkatan Setahun Prabowo Memimpin
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/340/3178363//kkb-QlAT_large.jpg
Tembak Anggota Brimob hingga Tewas, TNI: Lamek Taplo Pimpinan KKB yang Paling Aktif dan Radikal!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/337/3178132//kkb-BNAl_large.jpg
Rekam Jejak Berdarah Lamek Taplo, Panglima KKB yang Tewas Dibom Drone Tempur TNI  
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/337/3177955//menko_polkam-qCov_large.jpg
Ribuan Prajurit Cadangan Dikumpulkan di Monas, Menko Polkam: Kalau Dikerahkan Artinya Ada Sesuatu
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement