Mengenang Pramono Edhie Wibowo: Lebih Baik Pulang Tinggal Nama daripada Gagal di Medan Tugas

JAKARTA – Mantan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal (Purn.) Pramono Edhie Wibowo telah berpulang dan sudah dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata. Putra dari jenderal penumpas PKI, Letjen Sarwo Edhie Wibowo itu meninggal setelah mengalami serangan jantung di usia 65 tahun.

Kakak ipar Pramono Edhie, Letnan Jenderal (Letjen) (Purn) TNI Erwin Soejono menceritakan beberapa momen yang ditorehkan almarhum saat masih berdinas di Komando Pasukan Khusus (Kopassus). Salah satunya adalah ide almarhum untuk mengibarkan bendera merah putih di puncak tertinggi dunia di Gunung Everest.

"Tetapi almarhum punya tekad yang kuat, dengan misi komando pantang pulang sebelum berhasil. Lebih baik pulang nama daripada gagal di medan tugas," ujarnya.

Pada Sabtu, 26 April 1997 pukul 15.40 waktu Nepal, Erwin menuturkan, bendera merah putih berhasil dikibarkan di puncak Gunung Everest pada ketinggian 8.848 meter di atas permukaan laut (mdpl). Belum lagi dengan cuaca yang cukup ekstrem dengan suhu di bawah 0 derajat celcius.

"Peristiwa ini menjadikan Indonesia sebagai negara pertama di Asia Tenggara yang mencapai puncak tertinggi di dunia," katanya.

Pramono Edhie Wibowo meninggal dunia karena serangan jantung, Sabtu, 13 Juni 2020 pukul 19.42 WIB. Pramono sempat menjalani perawatan selama 3 jam di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Cimacan, Cianjur, Jawa Barat. Almarhum sempat mengalami anfal hingga akhirnya meninggal dunia.

