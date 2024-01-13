Advertisement
HOME NEWS JATIM

Ganjar Tak Janjian dengan Cak Imin Ziarah ke Makam Bisri Syansuri di Jombang

Irfan Ma'ruf , Jurnalis-Sabtu, 13 Januari 2024 |00:30 WIB
Ganjar Tak Janjian dengan Cak Imin Ziarah ke Makam Bisri Syansuri di Jombang
Ganjar Pranowo (Foto: Riana Rizkia)
A
A
A

 

JOMBANG - Calon Presiden (Capres) nomor urut 3 Ganjar Pranowo berziarah ke makam ulama KH Bisri Syansuri di Jombang, Jawa Timur. Ganjar mengaku tidak janjian dengan Calon Wakil Presiden (Cawapres) nomor urut 1 Muhaimin Iskandar atau Cak Imin.

Diketahui, Cak Imin menghadiri haul KH Bisri Syansuri atau Mbah Bisri. KH Bisri Syansuri merupakan seorang ulama dan salah satu tokoh pendiri Nahdlatul Ulama (NU), yang juga kakek buyut dari Cak Imin.

"Nggak (janjian), justru saya sebenarnya mau datang agendanya malam. Mau ziarahnya malam," kata Ganjar di Pondok Tahfid Hamalatul Quran, Jombang, Jawa Timur, Jumat (12/1/2024).

"Tapi tadi dikasih tau 'oh nanti ada haul, kalau Pak Ganjar datangnya malam mungkin yang lain agendanya agak bisa terganggu karena kemungkinan masuk ke tempat itu pada sekali', pasti padat sekali," sambungnya.

Ganjar mengatakan, setelah berdiskusi, akhirnya agenda ziarah pun dijadwalkan menjadi pukul 17.00. Dia pun mengaku senang jika dapat bertemu dengan Cak Imin.

"Saya sebenarnya umpama Cak Imin datang lebih dulu senang saya bisa ketemu. Teman saya," ujarnya.

Kemudian, Ganjar pun menanggapi terkait tanda-tanda komunikasi untuk putaran kedua. Hal itu, lantaran Cak Imin sempat berziarah ke Makam Bung Karno dan dirinya yang berziarah ke Makam Mbah Bisri.

Ganjar menuturkan, dirinya dengan Cak Imin, serta Anies Baswedan dan Mahfud Md merupakan sama-sama alumni UGM. Menurutnya, jika berbicara komunikasi, kesempatan sudah terbiasa berkomunikasi.

"Kalau saya dengan Cak Imin dengan Mas Anies dengan Pak Mahfud, berempat kuliah di UGM semua, kan ketua alumninya saya. Kan kalau kita cerita soal komunikasi kami berempat sangat biasa. Sangat biasa komunikasi," jelasnya.

Halaman:
1 2
      
