Kutip Ayat Al-Qur'an, Mahfud MD Ingatkan Pilih Pemimpin dengan Hati Nurani

MAKASSAR - Cawapres nomor urut 3 yang didukung Partai Perindo, Mahfud MD menghadiri acara Bedah Gagasan & Visi Calon Pemimpin Bangsa di Universitas Hasanudin (Unhas), Makassar, Sulawesi Selayan, Sabtu (13/1/2024).

Selain menyampaikan gagasannya, termasuk di antaranya 21 program unggulannya bersama Capres Ganjar Pranowo, Mahfud MD juga menanggapi beberapa pertanyaan audiens.

Usai sesi tanya jawab berlangsung, Mahfud MD menutup acara bedah gagasan itu dengan closing statement yang meneduhkan. Dia mengingatkan agar pesta demokrasi 2024 mendatang dijadikan momentum bagi seluruh masyarakat Indonesia untuk memilih sosok pemimpin sesuai hati nurani, tanpa paksaan dari apapun.

Sebab, hal ini dianjurkan dalam agama. Mahfud MD pun mengutip Al-Quran Surat Al A'raf ayat 179 yang mengingatkan agar setiap manusia dapat menggunakan hati nurani karena itulah yang membedakan manusia dengan binatang.

اWa laqad żara`nā lijahannama kaṡīram minal-jinnil wal-insi lahum qulụbul lā yafqahụna bihā wa lahum a'yunul lā yubṣirụna bihā wa lahum āżānul lā yasma'ụna bihā, ulā`ika kal-an'āmi bal hum aḍall, ulā`ika humul-gāfilụn

"Dan sesungguhnya Kami jadikan untuk (isi neraka Jahannam) kebanyakan dari jin dan manusia, mereka mempunyai hati, tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami (ayat-ayat Allah) dan mereka mempunyai mata (tetapi) tidak dipergunakannya untuk melihat (tanda-tanda kekuasaan Allah), dan mereka mempunyai telinga (tetapi) tidak dipergunakannya untuk mendengar (ayat-ayat Allah). Mereka itu sebagai binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lalai,"