Caleg Perindo Gelar Perlombaan Drag Race di Palembang

PALEMBANG - Menjelang Pemilu 2024, Andi Asmara, Caleg DPR RI dari Partai Perindo untuk mendukung pesta demokrasi di Palembang, Sumatera Selatan dan olahraga otomotif adakan drag race di Stadion Gelora Sriwijaya Jakabaring, Palembang.

Andi Asmara, Caleq DPR RI dari Partai Perindo membuka perlombaan dragrace pada Sabtu 13 Januari 2024. Ratusan pembalap mengikuti olahraga otomotif dragrace champions yang diadakan oleh Caleg Perindo ini.

Para peserta bukan hanya pembalap Kota Palembang saja, namun ada banyak juga dari luar kota kabupaten tetangga. Pembalap juga terdiri dari pria dan wanita yang mengikuti perlombaan.

Drag Race Champions ini merupakan yang kelima kalinya diadakan Andi Asmara yang sebelumnya digelar di Kabupaten Musi Rawas dan Lubuk Linggau, Sumatera Selatan.

Menurut Andi Asmara kegiatan ini merupakan bentuk dukungannya terhadap olahraga balap. Selain itu, juga merupakan untuk mengobati para pembalap drag maupun pengemar olahraga otomotif yang sudah lama rindu, baik menonton ataupun menyalurkan bakatnya memacu ketangkasan dan adrenalin mereka.

Sementara itu, Bay Kurnia salah seorang peserta drag race dan masih mengaku sangat senang adanya perlombaan yang diadakan Andi Asmara.