Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NEWS

Caleg Perindo Gelar Perlombaan Drag Race di Palembang

Guntur , Jurnalis-Minggu, 14 Januari 2024 |05:00 WIB
Caleg Perindo Gelar Perlombaan Drag Race di Palembang
Caleg Perindo gelar drag race di Palembang (Foto: Guntur)
A
A
A

 

PALEMBANG - Menjelang Pemilu 2024, Andi Asmara, Caleg DPR RI dari Partai Perindo untuk mendukung pesta demokrasi di Palembang, Sumatera Selatan dan olahraga otomotif adakan drag race di Stadion Gelora Sriwijaya Jakabaring, Palembang.

Andi Asmara, Caleq DPR RI dari Partai Perindo membuka perlombaan dragrace pada Sabtu 13 Januari 2024. Ratusan pembalap mengikuti olahraga otomotif dragrace champions yang diadakan oleh Caleg Perindo ini.

Para peserta bukan hanya pembalap Kota Palembang saja, namun ada banyak juga dari luar kota kabupaten tetangga. Pembalap juga terdiri dari pria dan wanita yang mengikuti perlombaan.

Drag Race Champions ini merupakan yang kelima kalinya diadakan Andi Asmara yang sebelumnya digelar di Kabupaten Musi Rawas dan Lubuk Linggau, Sumatera Selatan.

Menurut Andi Asmara kegiatan ini merupakan bentuk dukungannya terhadap olahraga balap. Selain itu, juga merupakan untuk mengobati para pembalap drag maupun pengemar olahraga otomotif yang sudah lama rindu, baik menonton ataupun menyalurkan bakatnya memacu ketangkasan dan adrenalin mereka.

Sementara itu, Bay Kurnia salah seorang peserta drag race dan masih mengaku sangat senang adanya perlombaan yang diadakan Andi Asmara.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/22/512/3106963/dpr_ri-GsYK_large.jpg
Soal DKPP Copot Ketua KPU dan Bawaslu Brebes, Pengamat: Seharusnya Ada PAW
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/18/340/3076263/iksan_iriane_didukung_komunitas_nelayan_morowali-zFs4_large.jpg
Pilbup Morowali, Paslon Iksan-Iriane Dapat Dukungan Komunitas Nelayan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/10/609/3072891/pendukung_iksan_iriane-S5pb_large.jpg
Komitmen Iksan-Iriane Kembangkan UMKM Disambut Dukungan Ratusan Pedagang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/08/610/3072423/ilustrasi-AVxo_large.jpg
Pilbup Lahat, Elektabilitas Bursah-Widia Unggul
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/21/337/3065946/kpu-dR9M_large.jpg
KPU Ganti 5 Anggota DPR Terpilih dari PKB, Salah Satunya Adik Mensos yang Dipecat Cak Imin
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/07/337/3059771/kpk-iH9c_large.jpg
KPK Terima 19.025 LHKPN Caleg Terpilih, 18.706 Dinyatakan Lengkap
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement