Bazar Minyak Goreng Murah Caleg Perindo Bantul Diserbu Warga

YOGYAKARTA - Caleg Partai Perindo untuk DPR RI Dapil Daerah Istimewa Yogyakarta, Brigjen TNI (Purn) Bonifasius Widiyantoko Sambodo bersama Caleg DPRD Provinsi DIY, Kurniati Febriningsih dan Caleg DPRD Kabupaten Bantul, Samuel Edy Rebini menggelar kegiatan bazar minyak goreng murah untuk Indonesia sejahtera di kantor DPD Perindo Kabupaten Bantul.

Bazar minyak goreng murah ini berlangsung selama dua hari dan menyediakan seribu liter minyak goreng yang dapat dibeli masyarakat dengan harga Rp5 ribu per liter. Masyarakat cukup antusias untuk datang membeli minyak goreng murah yang merupakan salah satu kebutuhan pokok di dapur dan dibutuhkan masyarakat.

Selain menjual minyak goreng dengan harga murah untuk membantu masyarakat, kegiatan ini juga menjadi ajang bagi para Caleg dari Partai Perindo untuk bisa bertatap muka dan menyapa masyarakat secara langsung.