HOME NEWS NEWS

Warga Serbu Pemeriksaan Kesehatan Gratis dan Bazar Murah Perindo di Tangerang

Aimar Rani , Jurnalis-Minggu, 14 Januari 2024 |05:19 WIB
Warga Serbu Pemeriksaan Kesehatan Gratis dan Bazar Murah Perindo di Tangerang
Caleg Perindo gelar pemeriksaan kesehatan gratis dan bazar murah (Foto: Aimar Rani)
A
A
A

TANGERANG - Partai Perindo mengadakan pemeriksaan kesehatan dan bazar minyak murah di Desa Taban, Kecamatan Jambe, Kabupaten Tangerang. Antusiasme warga tak terbendung, mereka rela mengantre untuk memeriksakan kesehatan dan mendapatkan minyak goreng murah.

Kegiatan ini digelar salah satu kader Partai Perindo yang mencalonkan sebagai Calon DPRD Provinsi Banten menggelar pengobatan gratis dan tebus murah minyak goreng.

Warga yang berdatangan secara bergelombang untuk mendapatkan pemeriksaan kesehatan dari tim medis, kolesterol asam urat dan gula darah serta penyakit lainnya menjadi bagian dari sekian banyak keluhan warga.

Selain mendapatkan pengobatan gratis, warga juga semakin bahagia setelah mereka mendapatkan minyak goreng murah dari Partai Perindo.

Dalam bazar, 1 liter minyak goreng hanya ditebus dengan Rp5 ribu. Padahal, di pasaran harga minyak goreng mencapai Rp15 ribu rupiah perliternya.

Ika, salah seorang warga mengatakan, dengan adanya pemeriksaan kesehatan gratis dan minyak murah yang di gelar Partai Perindo, dirinya merasa terbantu pasalnya harga minyak di pasaran masih tinggi.

