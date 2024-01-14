Caleg Perindo Blusukan Cek Kondisi Warga di Braga Pasca Banjir Bandang

BANDUNG - Pasca dua hari diterjang banjir bandang yang melanda empat RW di Kelurahan Braga, Kecamatan Sumur Bandung, Kota Bandung, warga mulai membersihkan sisa lumpur serta material sampah di pekarangan rumah warga.

Banjir yang melanda empat RW tersebut mengakibatkan ratusan warga harus mengungsi serta membutuhkan bantuan.

BACA JUGA: Caleg Perindo Sosialisasi Pemilu Sekaligus Gelar Tebus Minyak Murah di Cimahi

Melihat kondisi tersebut, Partai Perindo hadir di tengah warga Braga untuk menanyakan secara langsung kondisi warga yang terdampak. Calon Legislatif (Caleg) DPR RI Dapil satu dengan nomor urut satu, Ferry Kurnia Rizkiyansyah dan juga Febby Resdian Caleg DPRD Kota Bandung nomor urut dua melakukan blusukan untuk melihat secara langsung kondisi warga Braga.