Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NEWS

Caleg Perindo Blusukan Cek Kondisi Warga di Braga Pasca Banjir Bandang

Ervand David , Jurnalis-Minggu, 14 Januari 2024 |05:33 WIB
Caleg Perindo Blusukan Cek Kondisi Warga di Braga Pasca Banjir Bandang
Caleg Perindo cek warga korban banjir di Braga (Foto: Ervand David)
A
A
A

BANDUNG - Pasca dua hari diterjang banjir bandang yang melanda empat RW di Kelurahan Braga, Kecamatan Sumur Bandung, Kota Bandung, warga mulai membersihkan sisa lumpur serta material sampah di pekarangan rumah warga.

Banjir yang melanda empat RW tersebut mengakibatkan ratusan warga harus mengungsi serta membutuhkan bantuan.

Melihat kondisi tersebut, Partai Perindo hadir di tengah warga Braga untuk menanyakan secara langsung kondisi warga yang terdampak. Calon Legislatif (Caleg) DPR RI Dapil satu dengan nomor urut satu, Ferry Kurnia Rizkiyansyah dan juga Febby Resdian Caleg DPRD Kota Bandung nomor urut dua melakukan blusukan untuk melihat secara langsung kondisi warga Braga.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/340/3179101/perindo-XFHt_large.jpg
Majukan Kesejahteraan Rakyat Papua dengan Bersinergi Bersama Pemerintah Daerah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/340/3178847/partai_perindo-eCDQ_large.jpg
Gelar Rakorwil, Partai Perindo Perkuat Konsolidasi DPW Papua Tengah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/340/3176139/partai_perindo-eH5n_large.jpg
Partai Perindo Gelar Rakorwil Sekaligus Lantik Ketua DPW Jateng
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/27/340/3172813/peduli-l1kz_large.jpg
Peduli Penyandang Disabilitas, DPD Partai Perindo Sumba Barat Daya Dorong Kesetaraan Jadi Prioritas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/27/340/3172807/perindo-wveW_large.jpg
Legislator Partai Perindo Paulus Lobo Gerak Cepat Bantu Korban Banjir Nagekeo NTT, Dorong Pemulihan Infrastruktur Dasar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/26/340/3172577/perindo-dAmo_large.jpg
Fasilitasi Peralatan Modern, Legislator Partai Perindo Stefanus Rangga Bola Pacu Kesejahteraan Petani Sumba Barat Daya
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement