Caleg Perindo Jeannie Latumahina Targetkan Jatim 6 Pecah Telur di Pemilu 2024

BLITAR - Caleg DPR RI Partai Perindo Jatim 6 (Blitar, Tulungagung dan Kediri) Jeannie Maria Monica Latumahina menargetkan Partai Perindo pecah telur dalam Pemilu 2024.

Sebagai caleg Perindo bernomor urut 2, Jeannie Latumahina menargetkan meraup 150 ribu suara. Kemudian, khusus di wilayah Kota Blitar, ditargetkan setiap dapil (daerah pemilihan) minimal lahir satu kursi di DPRD.

Jeannie optimistis, sebagai partai partai modern yang peduli rakyat kecil, gigih berjuang untuk penciptaan lapangan kerja dan Indonesia Sejahtera, Partai Perindo mampu mewujudkan target itu.

“Target kita Partai Perindo pecah telur dalam pemilu 2024 di Dapil 6 Jatim. Untuk DPR RI meraup 150 ribu suara dan setiap dapil di Kota Blitar minimal ada satu kursi,” ujarnya Kamis (11/1/2024).

Untuk mewujudkan target kemenangan, Jeannie mengaku telah membentuk posko-posko pemenangan hingga tingkat desa dan kelurahan. Ia juga tidak berhenti turba (turun ke bawah) ke grassroot secara door to door.

BACA JUGA: Caleg Perindo Blusukan Cek Kondisi Warga di Braga Pasca Banjir Bandang

Semua itu ia lakukan tidak hanya di wilayah Blitar Raya, tapi juga di wilayah Tulungagung dan Kediri. Menurut Jeannie, belajar dari pengalaman pemilu tahun 2019, turun ke grassroot menjadi kunci kemenangan.

“Karenanya pada pemilu 2024 ini turun ke grassroot secara door to door lebih diperkuat lagi,” ungkapnya.

Pada Kamis 11 Januari 2024, Jeannie bersama caleg Perindo Kota Blitar (Dapil Sananwetan atau Dapil 2) Sunik Andayani dan Caleg Perindo Provinsi Jatim Ponco Budi Cahyono menggelar bazar minyak goreng.