Gelar Bazar di Blitar, Caleg Perindo Jeannie Latumahina Optimistis Menang Besar

BLITAR - Jeannie Maria Monica Latumahina, Calon DPR RI Partai Persatuan Indonesia (Perindo) Dapil 6 Jawa Timur (Blitar, Tulungagung dan Kediri) bertemu dengan masyarakat Kecamatan Sananwetan, Kota Blitar.

Jeannie Latumahina diketahui terus mendekatkan diri ke akar rumput, yakni dalam hal ini masyarakat Kota Blitar. Dalam pertemuan Kamis 11 Januari 2024, Jeannie juga menggelar bazar minyak goreng.

Minyak goreng dengan kapasitas 1 literan dibagikan gratis kepada masyarakat Sananwetan Kota Blitar. Aksi bagi-bagi minyak goreng merupakan program kerakyatan Partai Perindo, yakni partai modern yang peduli rakyat kecil, gigih berjuang untuk penciptaan lapangan kerja dan Indonesia sejahtera.

“Ada 200 liter minyak goreng yang dibagikan di sejumlah titik di Kota Blitar, salah satunya di wilayah Kecamatan Sananwetan,” tutur Jeannie Latumahina, Kamis 11 Januari 2024.

Jeannie Latumahina merupakan caleg DPR RI Perindo Dapil 6 Jawa Timur nomor urut 2. Selain sebagai politisi, Jeannie juga dikenal sebagai aktivis perempuan yang getol membela hak-hak perempuan dan anak.

Sejumlah kasus pelecehan anak yang terjadi di wilayah Dapil 6 Jatim (Blitar, Tulungagung dan Kediri) diadvokasinya. Dari pendampingan hukum yang dilakukan Jeannie kepada para korban, sejumlah tersangka berhasil dijebloskannya ke penjara.

Sementara, aksi pembagian minyak goreng yang digelar bersama caleg Perindo Kota Blitar (Dapil Sananwetan atau Dapil 2) Sunik Andayani dan Caleg Perindo Provinsi Jatim Ponco Budi Cahyono, berlangsung meriah.