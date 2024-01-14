Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NEWS

Caleg Perindo Gelar Bazar Murah dan Distribusikan KTA Berasuransi di Blitar

Solichan Arif , Jurnalis-Minggu, 14 Januari 2024 |06:53 WIB
Caleg Perindo Gelar Bazar Murah dan Distribusikan KTA Berasuransi di Blitar
Caleg Perindo Jeanni Latumahina (Foto: Solichan Arif)
A
A
A

 

BLITAR - Caleg DPR RI Partai Perindo Jatim 6 (Blitar, Tulungagung dan Kediri) Jeannie Maria Monica Latumahina bersama Caleg Perindo Kota Blitar (Dapil Sananwetan atau Dapil 2) Sunik Andayani dan Caleg Perindo Provinsi Jatim Ponco Budi Cahyono menggelar bazar minyak goreng pada Kamis 11 Januari 2024.

Sebanyak 200 liter minyak goreng dibagi-bagikan ke masyarakat di mana salah satu titiknya di wilayah Kecamatan Sananwetan. Bazar minyak goreng merupakan salah satu program pro rakyat Partai Perindo.

Bazar minyak goreng yang sebagian besar dihadiri kaum perempuan, yakni para emak-emak, berlangsung meriah. Mayoritas merasa terbantu mengingat harga minyak goreng saat ini Rp17 ribu per liter.

Selain bazar minyak goreng, juga didistribusikan program KTA berasuransi Perindo dengan nilai lebih dari Rp3 juta.

Perindo merupakan partai berlambang Rajawali mengembangkan sayap dengan nomor urut 16 pada kertas suara Pemilu 2024. Perindo yang dipimpin Ketua Umum Hary Tanoesoedibjo mendukung Capres Pemilu 2024 Ganjar Pranowo.

Jeannie Latumahina menegaskan, dengan program yang sudah terbukti bermanfaat buat masyarakat, ia optimistis Perindo akan mendulang dukungan suara besar di Dapil 6 Jatim, yakni terutama di wilayah Blitar Raya.

“Bagi saya Perindo merupakan partai modern terbaik, karenanya kami optimistis akan memenangkan Pemilu 2024, khususnya di Dapil 6 Jawa Timur,” ujar Jeannie.

Jeannie menargetkan meraup 150 ribu suara. Kemudian, khusus di wilayah Kota Blitar, ditargetkan setiap dapil (daerah pemilihan) minimal lahir satu kursi di DPRD.

Jeannie optimistis, sebagai partai partai modern yang peduli rakyat kecil, gigih berjuang untuk penciptaan lapangan kerja dan Indonesia Sejahtera, Partai Perindo mampu mewujudkan target itu.

“Target kita Partai Perindo pecah telur dalam pemilu 2024 di Dapil 6 Jatim. Untuk DPR RI meraup 150 ribu suara dan setiap dapil di Kota Blitar minimal ada satu kursi,” ujarnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Telusuri berita news lainnya
