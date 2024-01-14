Advertisement
HOME NEWS BALI

Kebakaran Hebat Melanda Gudang Kayu di Gianyar Bali

Ketut Catur Kusumaningrat , Jurnalis-Minggu, 14 Januari 2024 |04:37 WIB
Kebakaran Hebat Melanda Gudang Kayu di Gianyar Bali
Ilustrasi kebakaran (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

GIANYAR - Sebuah gudang kayu di Jalan Raya Bypass Dharma Giri, Kabupaten Gianyar, Bali ludes terbakar Sabtu 13 Januari 2024 malam. Dalam peristiwa ini, sejumlah mesin dan kayu terbakar mengakibatkan kerugian hingga puluhan juta rupiah.

Tiga unit mobil pemadam kebakaran Kabupaten Gianyar diterjunkan untuk memadamkan api yang membakar gudang kayu tersebut.

Kepala Desa Buruan, I Ketut Sumarda mengatakan, peristiwa kebakaran terjadi pada saat gudang dalam kondisi sepi. Api awalnya dilihat oleh petugas satpam showroom mobil yang tengah berjaga dan segera menghubungi aparat desa serta damkar.

Selain kayu, tiga unit mesin juga ikut terbakar dalam peristiwa ini.

Kapolsek Blabatuh, Kompol I Made Tama mengatakan, masih melakukan penyelidikan untuk mengetahui penyebab pasti peristiwa kebakaran ini. Sementara kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah.

(Arief Setyadi )

      
Telusuri berita news lainnya
