Dialog 1.000 Perempuan, TPN Ganjar-Mahfud Ajak Gunakan Hak Pilih di Pemilu 2024

SURABAYA - Sekitar 1.000 perempuan Jawa Timur, Sabtu 13 Januari 2024 memenuhi aula Universitas Dokter Soetomo (Unitomo Surabaya).

Mereka hadir untuk mengikuti kegiatan bersama Deputi Inklusi Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Jaleswari Pramodhawardani. Menurut Jaleswari, tujuan dari kegiatan ini untuk mengajak kaum perempuan Jawa Timur agar aktif dan menggunakan hak pilihnya pada Pemilu 2024 mendatang.

Tidak hanya itu, dalam ruang dialog ini kaum perempuan juga diajak melihat rekam jejak calon pemimpin Indonesia untuk 5 tahun ke depan. Terlebih, TPN Ganjar-Mahfud menilai kaum perempuan memiliki suara istimewa, namun jarang disapa.