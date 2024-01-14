Rumah Mewah di Surabaya Kebakaran, Penghuninya Tewas Dilahap Api

SURABAYA - Kebakaran rumah terjadi di kawasan Citraland, perumahan elite North Emerland, Kecamatan Lakarsantri Surabaya, Sabtu 13 Januari 2024 malam.

Kobaran api pertama kali diketahui berasal dari sebuah kamar tidur yang berada di lantai satu. Petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi langsung berusaha memadamkan api yang sudah membakar hampir seluruh ruangan dalam kamar.

Tragisnya, seorang lansia berusia 60 tahun bernama Suwandi Tjoe yakni pemilik rumah sakit stroke ditemukan sudah tewas terbakar di atas ranjang kamar tidur.

Menurut keterangan keluarga, Michael Santoso, korban sehari-hari dirawat asisten rumah tangga (ART). Namun, saat kejadian korban tengah sendiri karena ART sudah pulang.

Sementara kebakaran bisa dipadamkan setengah jam kemudian. Kadis PMK dan Penyelamatan Kota Surabaya, Laksita Rini Sevriani mengerahkan delapan unit mobil kebakaran dari PMK Surabaya dan mobil PMK Citraland.

Korban akhirnya dievakuasi ke RSUD Dokter Soetomo setelah proses identifikasi yang dilakukan Tim Inafis Polrestabes Surabaya. Sedangkan untuk penyebab kejadian masih dalam penyelidikan kepolisian.

(Arief Setyadi )