Humor Gus Dur: Pelaku Bom Bunuh Diri Nyesel Ketemu Bidadari Surga

PRESIDEN keempat RI, KH Abdurrahman Wahid atau akrab disapa Gus Dur dikenal dengan gaya humornya yang menggelitik semua orang.

Gus Dur adalah seorang cendekia Muslim, negarawan, dan ulama yang dekat dengan rakyat kecil. Kedekatan itu terihat dalam beberapa kesempatan yang kemudian dikisahkan kembali oleh khalayak.

Humor Gus Dur kali ini menceritakan tentang pelaku bom bunuh diri yang menyesal bertemu bidadari. Ketika itu pelaku bom bunuh diri atau disebut juga "pengantin" tersebut memang menjadi pembicaraan hangat. Pasalnya, sangat diwaspadai semua pihak.

Suatu hari Gus Dur ditanya oleh wartawan terkait maraknya "pengantin". Sebab, sebagian ada yang memercayai bahwa itu tidak berdosa dan matinya syahid. Lalu para "pengantin" meyakini kelak jika meninggal dunia akibat meledakkan diri, maka akan bertemu bidadari di surga.

"Gus, menurut Anda, betulkah para pengebom itu mati syahid dan bertemu bidadari di surga?" tanya seorang wartawan itu, seperti dilansir dari laman Santri Gus Dur, Minggu (14/1/2024),

"Memangnya sudah ada yang membuktikan?" tanya balik Gus Dur.

"Tentu saja belum kan, ulama maupun teroris itu kan belum pernah ke surga," tambah presiden keempat Republik Indonesia tersebut.

"Lalu, apakah benar mereka tergolong mati syahid, Gus?" wartawan lain menimpali.