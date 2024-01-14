Mardiono Bicara Kemandirian Pangan dan Kesejahteraan Petani di Jambi

JAMBI - Plt Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang juga Dewan Pengarah Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud MD, Muhamad Mardiono mendorong kemandirian pangan Bangsa Indonesia bersama para petani.

Hal ini disampaikannya setelah melakukan temu wicara bersama kelompok tani dengan tema penyediaan benih padi berkualitas untuk peningkatan ketahanan pangan, di Desa Sungai Pulai, Kecamatan Muara Tembesi, Kabupaten Batang Hari, Provinsi Jambi.

“Bangsa yang kuat adalah bangsa yang mampu memenuhi kebutuhan pangannya sendiri. Senjata yang kuat membentengi negeri ini kalau bisa memandirikan pangan, maka harus kita perjuangkan bersama petani,” ujar Muhamad Mardiono, Minggu (14/1/2024).

Dia mengaku telah menyiapkan beberapa langkah strategis. Salah satunya terkait kesejahteraan para petani untuk mewujudkan kemandirian pangan.

“Alhamdulillah kabupaten ini juga merupakan prioritas lumbung pangan di Provinsi Jambi. Kita hadir menampung masukan, apa yang menjadi kendala, dan keluhan agar bisa diperjuangkan,” ujarnya.

“Kita terus mendorong produktivitas petani agar bisa naik, termasuk di dalamnya membantu sumber permodalan,” pungkasnya.

Bupati Batang Hari Muhammad Fadhil Arief menegaskan, pihaknya akan terus memperjuangkan petani agar hidupnya lebih baik dan sejahtera.