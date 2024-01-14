Asyik Main di Curug Kadupunah ABG di Lebak Hilang

LEBAK - Seorang ABG bernama Febri (15) warga Kecamatan Cibeber, Kabupaten Lebak dilaporkan hilang di Curug Kadupunah, Kecamatan Cibeber, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, Minggu (14/1/2024).

Peristiwa itu dilaporkan terjadi pukul 13.30 WIB. Kabarnya, Febri tengah bermain di sekitaran Curug Kadupunah.

Kepala Pelaksana BPBD Lebak, Febby Rizki Pratama membenarkan adanya warga yang hilang di Curug Kadupunah. Menurut dia, tim masih di lokasi untuk melakukan evakuasi.

"Betul ada kejadian, tim masih di lokasi untuk melakukan evakuasi juga pencarian bersama warga," kata Febby Rizki saat dihubungi.

Menurut dia, dari informasi yang beredar di masyarakat, korban atas nama Febri dilaporkan hilang saat tengah bermain di sekitaran Curug.

"Kondisi airnya memang cukup kencang sekarang. Nanti lengkapnya kita laporkan karena sekarang juga masih pencarian," tuturnya.