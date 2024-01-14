Advertisement
HOME NEWS JATIM

Kronologi Tragedi Carok di Madura Tewaskan 4 Orang, Bermula dari Lampu Motor

Diwan Mohammad Zahri , Jurnalis-Minggu, 14 Januari 2024 |05:30 WIB
Kronologi Tragedi Carok di Madura Tewaskan 4 Orang, Bermula dari Lampu Motor
Evakuasi korban carok di Madura (Foto: Diwan M Zahri)
A
A
A

BANGKALAN - Carok maut terjadi di Desa Bumianyar, Kecamatan Tanjung Bumi, Bangkalan, Madura, pada Jum'at malam, 12 Januari 2024 sekitar pukul 19.00 WIB. Tak main-main, perkelahian berdarah ini pun harus berkesudahan dengan 4 nyawa melayang.

Kapolres Bangkalan AKBP Febri Isman Jaya mengungkap jika saat ini polisi telah mengamankan pelaku termasuk terkait motif dan kronologi perkelahian maut yang menyebabkan 4 orang meninggal dunia di tempat.

"Semua berawal ketika terjadi cekcok yang terjadi karena lampu sorot motor mengenai mata terus ditegur di saat laju motor terlalu kencang saat melintas. Untuk kedua pelaku saat ini sudah kami amankan di polres," ungkap AKBP Febri, di Mapolres Bangkalan, Sabtu (13/01/2024).

Peristiwa cekcok itu terjadi di pinggir jalan raya ketika salah satu terduga pelaku hendak berangkat menuju lokasi tahlilan di Desa Bumianyar.

Menurutnya, usai terjadi pemukulan, salah seorang dari dua korban juga mengajak pelaku untuk berduel. Pelaku pulang untuk mengambil dua bilah celurit, di tengah perjalanan pelaku bertemu dengan saudaranya.

"Begitu tiba di TKP salah seorang pelaku mengejar korban, di situ lah kurang lebih ada 4 orang, sehingga terjadi duel 2 lawan 4 di TKP. Saat ini, empat korban meninggal tengah dilakukan autopsi dari Jumat tengah malam kemarin (12/01/2024) hingga pagi ini di RSUD Syamrabu," jelas AKBP Febri.

Halaman:
1 2
      
