Angela Tanoesoedibjo Disambut Meriah saat Layani Warga di Bazar Minyak Goreng

SIDOARJO - Ratusan emak-emak di Sidoarjo, Jawa Timur menyambut Caleg DPR RI dari Partai Perindo Angela Tanoesoedibjo dengan meriah. Mereka nampak antusias mengikuti edukasi yang diberikan para Caleg Perindo. Bahkan saat tebus murah minyak goreng, banyak warga yang minta foto selfie bersama Angela.

Acara tebus murah minyak goreng dan gula dengan harga Rp15 ribu digelar Partai Perindo dan para calegnya di Desa Janti, Kecamatan Waru, Sidoarjo, Minggu (14/1/2024) sore.

Nampak, para warga antusias membeli kebutuhan dapur tersebut. Bahkan banyak warga yang meminta foto selfie bersama Caleg DPR RI Dapil 1 Angela Tanoesoedibjo. Angela turut melayani warga yang membeli sembako murah.