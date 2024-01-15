Advertisement
HOME NEWS NEWS

Angela Tanoesoedibjo Disambut Meriah saat Layani Warga di Bazar Minyak Goreng

Yoyok Agusta , Jurnalis-Senin, 15 Januari 2024 |06:02 WIB
Angela Tanoesoedibjo Disambut Meriah saat Layani Warga di Bazar Minyak Goreng
Angela Tanoesoedibjo. (Foto: Yoyok Agusta)
A
A
A

SIDOARJO - Ratusan emak-emak di Sidoarjo, Jawa Timur menyambut Caleg DPR RI dari Partai Perindo Angela Tanoesoedibjo dengan meriah. Mereka nampak antusias mengikuti edukasi yang diberikan para Caleg Perindo. Bahkan saat tebus murah minyak goreng, banyak warga yang minta foto selfie bersama Angela.

Acara tebus murah minyak goreng dan gula dengan harga Rp15 ribu digelar Partai Perindo dan para calegnya di Desa Janti, Kecamatan Waru, Sidoarjo, Minggu (14/1/2024) sore.

BACA JUGA:

Ikut Bazar Murah, Warga Bekasi Doakan Partai Perindo Menang di Pemilu 2024 

Nampak, para warga antusias membeli kebutuhan dapur tersebut. Bahkan banyak warga yang meminta foto selfie bersama Caleg DPR RI Dapil 1 Angela Tanoesoedibjo. Angela turut melayani warga yang membeli sembako murah.

