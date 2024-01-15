Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

ABG yang Hilang di Curug Kadupunah Lebak Ditemukan Meninggal

Fariz Abdullah , Jurnalis-Senin, 15 Januari 2024 |08:25 WIB
ABG yang Hilang di Curug Kadupunah Lebak Ditemukan Meninggal
ABG tenggelam di curug di Lebak (Foto : Istimewa)
A
A
A

LEBAK - Seorang ABG bernama Febri (15) warga Kampung Ciayunan, Desa Sukamulya, Kecamatan Cibeber, Kabupaten Lebak, Banten, yang tenggelam di Curug Kadupunah, Minggu, 14 Januari 2024, ditemukan meninggal dunia.

Peristiwa itu dilaporkan terjadi ketika Febri tengah bermain di sekitar Curug yang berada di wilayah Kecamatan Cibeber. Dia terjun ke dalam pusaran air terjun karena melihat dua orang wanita kedalam arus pusaran air terjun.

"Salah satu wanita ini rekan dari Febri. Karena keduanya terlihat terbawa arus Febri mencoba menolong. Kedua wanita tertolong tapi Febri tidak muncul-muncul," kata Kepala Pelaksana BPBD Lebak, Febby Rizki Pratama saat dihubungi, Senin (15/1/2024).

Menurut Febby, kondisi air saat peristiwa terjadi memang dalam keadaan deras. Febri berhasil ditemukan sekitar pukul 02.30 WIB dini hari.

"Sudah ketemu dalam keadaan meninggal dunia. Korban langsung dibawa ke rumah duka," tuturnya.

Kata Febby, korban ditemukan jauh dari tempat awal kejadian tenggelam.

"Agak jauh ditemukannya memang dari tempat awal kejadi korban tenggelam," tandasnya.

(Angkasa Yudhistira)

      
