Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Puncak Gunung Lewotobi Diguyur Hujan Lebat, Warga Diminta Waspada Banjir Lahar Dingin

MNC Portal , Jurnalis-Senin, 15 Januari 2024 |21:12 WIB
Puncak Gunung Lewotobi Diguyur Hujan Lebat, Warga Diminta Waspada Banjir Lahar Dingin
Puncak Gunung Lewotobi diguyur hujan. (Foto: Dok Ist)
A
A
A

NTB - Hujan lebat mengguyuri wilayah Gunung Lewotobi Laki-Laki, Senin (15/1/2024). Warga diwanti-wanti waspada terhadap potensi banjir lahar dingin dari puncak Gunung Lewotobi Laki-laki di tengah kondisi tersebut.

Berdasarkan pengamatan petugas Pos Pemantauan Gunung Api (PGA) Lewotobi Laki-laki, Anselmus Bobyson Lamanepa, wilayah puncak gunung setinggi 1.584 meter dpl tersebut diguyuri hujan berintensitas tinggi.

 BACA JUGA:

"Terekam getaran banjir di stasiun seismik puncak Gunung Lewotobi," tutur Lamanepa, Senin sore.

Dia mewanti-wanti warga masyarakat di lereng Gunung Lewotobi agar mewaspadai potensi mengalirnya lahar dingin dari sungai-sungai yang berhulu di puncak gunung tersebut

 BACA JUGA:

Adapun beberapa wilayah yang berada di lereng Gunung Lewotobi Laki-laki adalah Klatanlo, Hokeng Jaya, Nawokote, Dulipali, Nobo dan Nurabelen.

Gunung Lewotobi Laki-laki saat ini masih menyandang status Level IV atau Awas. Ini merupakan status tertinggi gunung api, mengindikasikan erupsi dapat mengancam pemukiman di sekitar.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/04/525/3144473/gunung-4Q5x_large.jpg
Aktivitas Gunung Tangkuban Parahu Meningkat, Badan Geologi: Waspada Erupsi!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/02/18/3144099/gunung_meletus-6c79_large.jpg
Gunung Etna Meletus Dahsyat, Turis Panik Berlarian Menyelamatkan Diri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/02/525/3127778/gunung_gede_alami_peningkatan_gempa_vulkanik-cWfG_large.jpg
Gunung Gede Alami Peningkatan Gempa Vulkanik, 21 Kejadian Sehari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/08/340/3083458/gunung_ibu_meletus-kShR_large.jpeg
Gunung Ibu Meletus, Luncurkan Abu Vulkanik 1.000 Meter Pagi Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/01/340/3081032/gunung_ibu_meletus-m3Fj_large.jpg
Gunung Ibu Meletus, Luncurkan Abu Vulkanik 1.000 Meter
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/21/340/3037288/gunung-lewotobi-laki-laki-meletus-abu-vulkanik-capai-500-meter-bnPZ4TCz6X.jpg
Gunung Lewotobi Laki-Laki Meletus, Abu Vulkanik Capai 500 Meter
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement