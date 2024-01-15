Puncak Gunung Lewotobi Diguyur Hujan Lebat, Warga Diminta Waspada Banjir Lahar Dingin

NTB - Hujan lebat mengguyuri wilayah Gunung Lewotobi Laki-Laki, Senin (15/1/2024). Warga diwanti-wanti waspada terhadap potensi banjir lahar dingin dari puncak Gunung Lewotobi Laki-laki di tengah kondisi tersebut.

Berdasarkan pengamatan petugas Pos Pemantauan Gunung Api (PGA) Lewotobi Laki-laki, Anselmus Bobyson Lamanepa, wilayah puncak gunung setinggi 1.584 meter dpl tersebut diguyuri hujan berintensitas tinggi.

"Terekam getaran banjir di stasiun seismik puncak Gunung Lewotobi," tutur Lamanepa, Senin sore.

Dia mewanti-wanti warga masyarakat di lereng Gunung Lewotobi agar mewaspadai potensi mengalirnya lahar dingin dari sungai-sungai yang berhulu di puncak gunung tersebut

Adapun beberapa wilayah yang berada di lereng Gunung Lewotobi Laki-laki adalah Klatanlo, Hokeng Jaya, Nawokote, Dulipali, Nobo dan Nurabelen.

Gunung Lewotobi Laki-laki saat ini masih menyandang status Level IV atau Awas. Ini merupakan status tertinggi gunung api, mengindikasikan erupsi dapat mengancam pemukiman di sekitar.