Gelar Bazar Migor Murah, Ini Harapan Warga Bandung ke Caleg Perindo

BANDUNG BARAT - Caleg DPR RI Dapil Jabar II, Abdul Khaliq Ahmad menghadiri bazzar murah minyak goreng di Kampung Selacau, RT 02/08, Desa Sadangmekar, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat (KBB).

Bazzar minyak goreng yang menjadi program Partai Perindo itu dilaksanakan pada Senin 15 Januari 2024. Ratusan masyarakat antusias hadir untuk mendapatkan minyak goreng yang cukup ditebus dengan harga Rp5 ribu per liter itu.

"Alhamdulillah senang sekali ada minyak goreng murah yang dilaksanakan Partai Perindo," ujar Titin, salah seorang warga.

Dia mengatakan bazzar minyak goreng murah seperti yang dilakukan Partai Perindo ini sangat bermanfaat dan membantu masyarakat kecil seperti dirinya. Sebab, harganya jauh dibawah minyak goreng di pasar.