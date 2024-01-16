Gelar Bazar Migor Murah Partai Perindo dan Caleg Abdul Khaliq Buat Warga KBB Tersenyum

BANDUNG BARAT - Caleg DPR RI Dapil Jabar II, Abdul Khaliq Ahmad menghadiri bazzar murah minyak goreng di Kampung Selacau, Desa Sadangmekar, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat (KBB).

Bazar minyak goreng yang menjadi program Partai Perindo itu dilaksanakan pada Senin (15/1/2024). Ratusan masyarakat antusias hadir untuk mendapatkan minyak goreng yang cukup ditebus dengan harga Rp5 ribu per liter itu.

"Alhamdulillah senang sekali ada minyak goreng murah yang dilaksanakan Partai Perindo," ujar Titin, salah seorang warga.

Dia mengatakan bazar minyak goreng murah seperti yang dilakukan Partai Perindo ini sangat bermanfaat dan membantu masyarakat kecil seperti dirinya. Sebab, harganya jauh dibawah minyak goreng di pasar.