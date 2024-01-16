Caleg Perindo Meminta Doa dan Dukungan kepada 350 Pendeta di Tulungagung

TULUNGAGUNG - Caleg DPR RI dari Partai Perindo, Jeanine Maria Monica Latumahina mengadakan natal bersama 350 pendeta di Gereja Bethel Tabernakel Kristus Ajaib, Jalan Pahlawan 78 Tulungagung, Jawa Timur.

Acara natal yang digelar tersebut di hadiri oleh 350 pendeta seluruh Tulungagung, sejumlah caleg dan pengurus Perindo Tulungagung juga hadir mengikuti natal tersebut.

Acara tersebut dibuka dengan pujian lagu Rohani, dilanjutkan pengkotbah yang dibawakan oleh Pendeta Cornel, dan diadakan penyalaan lilin natal sebagai simbol jalan yang terang,

Dalam acara natal ini, semua Caleg Perindo dan Jeani Latumahina kemudian berdiri di podium untuk meminta doa restu agar bisa mendapatkan kursi dalam Pemilu 2024 nanti.

Menurut Jeani, natal bersama ini dilakukan bersama dengan 350 pendeta Tulungagung, meminta doa dan berkat agar semua Caleg Perindo bisa duduk di parlemen.

“Bahwa dukungan ini akan terus berlanjut dengan program-program nyata Partai Perindo, misalnya tadi seperti KTA berasuransi, dan juga program sakti, dan dalam waktu juga akan saya sosialisasikan ke gereja-gereja,” kata Jeani, Selasa (16/1/2024).

(Awaludin)