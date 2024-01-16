Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Potret Bersama Pangeran Abdul Mateen dan Anisha Rosnah, Jodoh Dari Kecil

Maria Regina Sekar Arum , Jurnalis-Selasa, 16 Januari 2024 |19:55 WIB
Potret Bersama Pangeran Abdul Mateen dan Anisha Rosnah, Jodoh Dari Kecil
Pangeran Abdul Mateen dan Anisha Isa Rosnah. (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Pangeran Abdul Mateen adalah putra keempat dan anak ke 10 dari Sultan Brunei, Hassanal Bolkiah raja yang paling lama memerintah di dunia dan salah satu bangsawan terkaya di dunia dengan perkiraan kekayaan bersih hampir USD28 miliar atau sekitar Rp43,8 triliun.

Mateen berada di urutan keenam pewaris takhta yang kemungkinan besar tidak akan pernah ia naiki. Mateen adalah pilot helikopter terlatih dan mayor di Angkatan Udara Kerajaan Brunei.

Melansir First Post, anggota kerajaan muda ini sering terlihat bersama ayahnya di luar negeri untuk menghadiri acara resmi kerjaan. Pangeran Mateen dan sultan negara Asia Tenggara, menghadiri penobatan Raja Charles dan Ratu Camilla dari Inggris di London.

Anisha Rosnah adalah cucu dari salah satu penasihat khusus Sultan, Pehin Dato Isa yang merupakan ketua pendiri Royal Brunei Airlines. Anisha mempunyai toko fashion bernama Silk Collective dan merupakan salah satu pemilik perusahaan pariwisata bernama Authentirary.

Tidak banyak yang diketahui tentang kisah cinta pasangan kerajaan tersebut. Keduanya diyakini telah berpacaran selama bertahun-tahun. Pertunangan mereka diumumkan pada Oktober 2023 oleh sultan.

Pasangan tersebut terlihat bersama di upacara pernikahan saudara perempuan Mateen, Putri Azemah Ni’matul Bolkiah dan Putri Fadzilah.

Halaman:
1 2
      
