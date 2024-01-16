Advertisement
HOME NEWS JABAR

6 Pemandu Lagu Tewas dalam Kebakaran Karaoke Orange, Salah Satunya dari Indramayu

Andrian Supendi , Jurnalis-Selasa, 16 Januari 2024 |09:48 WIB
6 Pemandu Lagu Tewas dalam Kebakaran Karaoke Orange, Salah Satunya dari Indramayu
Ilustrasi (Foto: Freepik)
INDRAMAYU - Identitas enam orang pemandu lagu yang tewas dalam insiden kebakaran tempat Karaoke Orange di jalan Veteran, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal, Jawa Tengah, terungkap.

Enam orang pemandu lagu atau PL itu tewas lantaran terjebak di dalam gedung tempat karaoke yang memiliki tiga lantai tersebut.

Dari enam korban tewas, salah satunya teridentifikasi adalah wanita asal Kabupaten Indramayu yang sebelumnya tertulis asal Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon.

Ia diketahui bernama Putri Nur Fajar (25), warga Desa Jangga, Kecamatan Losarang, Kabupaten Indramayu. Putri dikabarkan berstatus janda dengan satu anak.

Sedangkan lima korban tewas lainnya yaitu, Nurmala Adrianti alias Audi (20) warga Desa Tajursindang, Kecamatan Sukatani, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat; Ika Nurhayatin alias Sandra (26) warga Desa Cimerang, Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat.

Selanjutnya, adalah Anggun Silviana Putri alias Anggun (22) warga Desa Kaladawa, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah; Ajeng Siti Qomariyah alias Aski (26) warga Desa Bojongnangka, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah; Ila Saripah alias Tata (30) warga Kelurahan Liunggunung, Kecamatan Plered, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat.

Sementara, Camat Losarang, Boy Billy Prima, membenarkan soal identitas tersebut. Boy menjelaskan, setelah beredar informasi warganya menjadi korban kebakaran Karaoke Orange, pihaknya melakukan penelusuran.

"Betul, saya mendapat informasi dari kepala desa dan kapolsek bahwa yang bersangkutan (korban) tinggal di Desa Jangga. Tapi kabarnya sudah lama meninggalkan Desa Jangga, sekarang hanya ada kakaknya saja," ujar Boy, Selasa (16/1/2024).

