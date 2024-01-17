Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
Caleg Perindo Yenti Janji Atasi Masalah Pengangguran di Depok-Bekasi

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Rabu, 17 Januari 2024 |00:57 WIB
Caleg Perindo Yenti Janji Atasi Masalah Pengangguran di Depok-Bekasi
Caleg Perindo, Yenti Nuddin (foto: MPI/Reffi)
A
A
A

DEPOK - Caleg Partai Perindo DPR RI Dapil Jawa Barat VI (Depok-Bekasi) nomor 6, Yenti Nuddin menjanjikan konsen mengatasi masalah pengangguran di Depok-Bekasi dengan menciptakan lapangan pekerjaan lewat usaha mikro kecil menengah (UMKM) dan pelatihan kerja. Hal itu disampaikan disela kegiatan bazar murah minyak goreng kemasan di RW 7 Sukamaju Baru, Tapos, Kota Depok, Selasa (16/1/2024).

"Sangat konsen bagi kami (mengatasi pengangguran dengan menciptakan lapangan pekerjaan), kami akan ciptakan UMKM. Kami akan kirim tenaga ahli misal disini tadi sempat berbicara dengan ibu-ibu yang ingin belajar make-up, memasak dimana nanti mereka bisa menghasilkan usaha kecil secara online tidak perlu kerja full time dengan waktu 2-3 jam bisa membantu kesejahteraan keluarga mereka," kata Yenti.

Selain itu, Yenti yang maju dari Partai Perindo yang dikenal modern peduli rakyat kecil itu juga akan memasangkan alat penyuling air bersih bagi masyarakat di tempat ibadah baik di Depok maupun Bekasi. Nantinya masyarakat dapat mengkonsumsi air bersih cukup membayar Rp1 ribu.

"Saya melihat disini untuk air bersih kurang ya jadi daya ingin di setiap mushola saya pasang alat untuk menyaring air bersih jadi jika warga ingin menggunakan untuk minum mereka cukup membawa galon dan membayar Rp1 ribu tidak perlu lagi membayar Rp7-10 ribu jadi sangat hemat dan nantinya uang dapat digunakan untuk warga setempat, dari warga ke warga," ungkapnya.

