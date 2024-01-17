Caleg Perindo Gelar Bazar Murah Minyak Goreng 150 Liter di Tapos Depok

DEPOK - Caleg Partai Perindo DPR RI Dapil Jawa Barat VI (Depok-Bekasi), Yenti Nuddin bersama Caleg DPRD Kota Depok Dapil 5 Cilodong-Tapos, Cipto Kari Sulistiani menggelar bazar murah minyak goreng kemasan sebanyak 150 liter di RW 7 Sukamaju Baru, Tapos, Kota Depok pada Selasa (16/1/2024) sore.

Pantauan MNC Portal Indonesia dilokasi ratusan masyarakat yang didominasi emak-emak menebus murah minyak goreng Partai Perindo secara cuma-cuma itu. Terlihat Yenti dan Cipto menyampaikan sejumlah program yang akan didorong jika terpilih di Pileg 2024 mendatang.

"Hari ini kami bazar minyak murah di lapangan milik warga, Sukamaju Baru, Tapos, Kota Depok. Kami hari menyediakan 150 untuk warga di RW 07," kata Yenti.

Yenti yang maju dari Partai Perindo partai berlambang Rajawali mengembangkan sayap dan ditetapkan KPU bernomor urut 16 pada kertas suara Pemilu 2024 itu menjelaskan masyarakat cukup menebus Rp5 ribu per liter minyak goreng dan dapat menghemat mencapai Rp10 ribu jika harga pasaran.