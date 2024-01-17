Advertisement
HOME NEWS NEWS

Caleg Perindo Berterima Kasih Didoakan dan Dukung 350 Pendeta di Tulungagung

Anang Agus Faisal , Jurnalis-Rabu, 17 Januari 2024 |00:29 WIB
Caleg Perindo Berterima Kasih Didoakan dan Dukung 350 Pendeta di Tulungagung
Ketua DPD Perindo Tulungagung, Agus (foto: dok ist)
A
A
A

TULUNGAGUNG - Sejumlah pengurus dan caleg Partai Perindo mengadakan natal bersama 350 pendeta di Gereja Bethel Tabernakel Kristus Ajaib, Jalan Pahlawan 78 Tulungagung, Jawa Timur.

Acara tersebut dibuka dengan pujian lagu Rohani, dilanjutkan pengkotbah yang dibawakan oleh Pendeta Cornel, dan diadakan penyalaan lilin natal sebagai simbol jalan yang terang,

Dalam acara natal ini, semua Caleg Perindo dan Jeani Latumahina kemudian berdiri di podium untuk meminta doa restu agar bisa mendapatkan kursi dalam Pemilu 2024 nanti.

Ketua DPD Perindo Tulungagung, Agus Prianto mengatakan, dirinya bersama pengurus dan caleg merasa sangat senang, karena bisa diikutkan dalam acara natal, sekaligus untuk memperkenalkan diri.

