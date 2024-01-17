Advertisement
HOME NEWS NEWS

Caleg Perindo Marlyana Shanty Akan Terus Tebar Kebaikan untuk Masyarakat

Ferry Bangkit Rizki , Jurnalis-Rabu, 17 Januari 2024 |15:53 WIB
Caleg Perindo Marlyana Shanty Akan Terus Tebar Kebaikan untuk Masyarakat
Caleg Perindo Marlyana Shanty (Foto: MPI)
CIMAHI - Caleg DPRD Provinsi Jawa Barat Dapil Kota Cimahi - Kota Bandung dari Partai Perindo, Marlyana Shanty menegaskan bahwa pihaknya akan selalu hadir di tengah masyarakat dengan menebar hal-hal yang bermanfaat.

Seperti yang dilakukannya di Kelurahan Citeureup, Kecamatan Cimahi Utara, Kota Cimahi pada Rabu (17/1/2024). Caleg nomor urut 4 itu menghadirkan bazar sembako murah berupa minyak goreng dan mie instan yang langsung diserbu warga.

Warga sangat antusias mengikuti bazar sembako murah Partai Perindo tersebut, karena dengan Rp10 ribu mereka bisa mendapatkan 1 liter minyak goreng dan mie instan.

"Alhamdulillah pagi ini saya bersama Partai Perindo hadir ditengah-tengah masyarakat dengan mengadakan hal-hal yang bermanfaat tentunya berupa bazzar murah," kata Marlyana.

Dia mengatakan bazzar murah ini merupakan salah satu bukti nyata dari Partai Perindo yang dipimpin Ketua Umum Hary Tanoesoedibjo (HT) yang mendukung pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD di Pilpres 2024 itu yang memang peduli terhadap kesejahteraan masyarakat.

Halaman:
1 2
      
