Emak-Emak Antusias Ikut Pelatihan Bikin Sabun yang Digelar Caleg Perindo

TANGSEL - Masyarakat khususnya emak-emak antusias mengikuti pelatihan pembuatan sabun cuci di Perumahan Bukit Indah, Serua, Ciputat, Tangerang Selatan (Tangsel), Rabu (17/1/2024). Kegiatan tersebut digelar Calon Anggota Legislatif (Caleg) Partai Perindo Dyah Anita Prihapsari.

Puluhan emak-emak datang ke lokasi pelatihan di balai warga dengan antusias. Mereka berupaya memahami cara pembuatan sabun cuci dari minyak goreng bekas pakai atau minyak jelantah.

"Hari ini kita bikin pelatihan bagaimana mengefisiensikan sampah menjadi uang, yaitu merubah minyak jelantah menjadi sabun cuci," kata Dyah, Caleg nomor urut 3 itu.

Antusiasme masyarakat juga terlihat saat beberapa kali terjadi tanya-jawab antara peserta pelatihan dengan mentor. Kebanyakan peserta baru mengetahui bahwa proses pembuatan sabun cuci dari minyak jelantah cukup mudah.

"Ini prosesnya dari mulai minyak jelantah dicampur dengan bahan sebagainya, kemudian masuk cetak, dan hasilmya seperti ini. Ini baru bisa dipakai nanti tanggal 28 Februari," ujarnya.

Caleg DPR RI dari Daerah Pemilihan (Dapil) Banten 3 itu tak datang sendiri, dia turut melibatkan mentor pelatih yakni, Rani, Ani, dan Mira. Puluhan emak-emak mendapat pelatihan langsung bagaimana mendaur ulang baramg bekas pakai menjadi bermanfaat.