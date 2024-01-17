Advertisement
HOME NEWS NEWS

Caleg Perindo Gelar Pengobatan Gratis dan Bazar Minyak Murah di Kendal

Eddie Prayitno , Jurnalis-Rabu, 17 Januari 2024 |16:43 WIB
Caleg Perindo Gelar Pengobatan Gratis dan Bazar Minyak Murah di Kendal
Caleg Perindo gelar pengobatan gratis dan bazar minyak goreng murah di Kendal (Foto: Eddie Prayitno)
A
A
A

KENDAL - Partai Perindo menggelar pengobatan dan pemeriksaan kesehatan gratis di Pasar Susukan, Desa Taman Rejo, Kecamatan Limbangan, Kendal, Jawa Tengah.

Selain menggelar pengobatan gratis, warga juga mendapatkan minyak goreng murah yang dijual dengan harga lima ribu rupiah saja.

Bazar minyak goreng murah dan pengobatan serta pemeriksaan kesehatan gratis ini sengaja dilaksanakan di pasar tradisional untuk menjangkau masyarakat luas. Masyarakat yang berbelanja di Pasar Susukan, Desa Tamanrejo, Kecamatan Limbangan, Kendal, Jawa Tengah ini antusias dengan kegiatan yang dilaksanakan Caleg Partai Perindo, baik DPR RI, DPRD provinsi Jawa Tengah maupun DPRD Kabupaten Kendal.

Warga sudah antre sejak pagi dan mendapatkan pelayanan pemeriksaan serta pengobatan gratis dari tenaga kesehatan yang disiapkan partai yang mengusung pasangan Ganjar Pranowo-Mafhud MD ini.

Warga diperiksa kesehatannya dan mendapatkan obat secara cuma-cuma. Tidak hanya mendapatkan pelayanan pengobatan dan pemeriksaan kesehatan secara gratis, warga bisa mendapatkan minyak goreng kemasan satu liter dengan harga murah.

Jika di pasaran harga minyak goreng mencapai Rp15 ribu per liter. Di bazar Partai Perindo ini warga hanya menebus seharga Rp5 ribu.

Menurut salah seorang warga, Rina, mengatakan, kegiatan ini sangat membantu di saat harga kebutuhan pokok naik. Partai Perindo menjual minyak goreng di bawah harga di pasaran.

