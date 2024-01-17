Caleg Perindo Abdul Khaliq Ajak Warga Salurkan Hak Pilihnya di Pemilu 2024

BANDUNG BARAT - Ketua DPP Partai Perindo Bidang Keagamaan Abdul Khaliq Ahmad mengajak masyarakat berbondong-bondong datang ke tempat pemungutan suara (TPS) untuk menyalurkan hak pilihnya pada 14 Februari 2024 mendatang.

"Kaitan Pemilu, saya mengajak masyarakat untuk ramai-ramai datang ke TPS melaksanakan hak pilihnya," imbuh Abdul Khalik, Rabu (17/1/2024).

Caleg DPR RI Dapil Jabar II yang meliputi KBB dan Kabupaten Bandung itu menuturkan, sebagai Warga Negara Indonesia (WNI) tentunya menjadi sebuah keharusan untuk mencoblos pada Pemilu 2024 yang akan berlangsung pada 14 Februari mendatang.

Abdul Khaliq meminta masyarakat memilih sesuai hati nurani dan jangan sampai golput alias tidak memilih karena suara masyarakat akan mempengaruhi nasib bangsa Indonesia ke depannya.

"Tentu sebagai WNI yang baik masyarakat saya ajak untuk melaksanakan pilih sesuai hati nurani dan tidak golput karena golput itu masuk golongan tak bertanggungjawab kepada nasib bangsa ke depannya," kata dia.

Abdul Khaliq melanjutkan, Partai Perindo yang dipimpin Ketua Umum Hary Tanoesoedibjo merupakan partai pemilik nomor urut 16 di Pemilu 2024 yang akan berkomitmen menjadi bagian dari perjuangan untuk menuju Indonesia sejahtera.

Dirinya meyakini dengan doa dan dukungan masyarakat, partai berlambang Rajawali mengembangkan sayap itu bisa lolos ambang batas parlemen atau parliamentary threshold (PT) sebesar 4%.

"Jadi saya yakin dengan usaha dan kerja keras dari seluruh kader, Partai Perindo bisa lolos parliamentary treshold dan bisa menempatkan kade-kader terbaik baik di legilatif di DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota," kata Abdul Khaliq.

Pada Pileg 2024 Partai Perindo menargetkan bisa mendapat dua digit suara atau mendapat 60 kursi di Pileg 2024 bisa terealisasi. "Yang sering disampaikan Ketum, Pak Hary Tanoesoedibjo lebih dari 10 persen, jadi sekitar 60 kursi kita menargetkan," kata Abdul Khalik.

Dia mengatakan target itu cukup ambisius. Namun, dengan kekompakan dan kerja keras seluruh kader, target itu rasanya bukan tidak mungkin bisa tercapai. Sebab, kata dia, partai berlambang Rajawali mengembangkan sayap itu kini semakin disukai masyarakat.