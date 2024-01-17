Caleg Perindo Heri Rusli Gelar Bazar Murah dan Sosialisasi di Cimaung

BANDUNG - Warga antusias mengikuti bazar murah dan sosialisasi Partai Partai yang dilakukan caleg DPRD Provinsi Dapil Jabar 2 Heri Rusli bersama Imas Rostiana Caleg DPRD Kabupaten Dapil 7 di Cimaung, Kabupaten Bandung, Senin 15 Januari 2024.

Kegiatan tersebut berhasil menarik perhatian banyak warga di tengah kebutuhan sembako yang semakin mendesak.

"Bazar kemarin masyarakat cukup antusias apalagi saat kondisi masyarakat memang sangat membutuhkan sembako. Sehingga kemarin kita menggelar bazar minyak murah," ujar Heri saat ditemui.

Dalam bazar yang diadakan di Kampung Cipeuteuy RT 01 RW 11 Desa Mekarsari, Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung, Heri menyebut minyak dijual dengan harga istimewa, dengan hanya Rp5 ribu rupiah.

"Minyaknya kita patok Rp5 ribu dan bahkan kita tambah dari beberapa seperti sabun dan telur," katanya.

Heri mengatakan ada sekita 250 orang yang datang dan memanfaatkan kesempatan ini untuk memenuhi kebutuhan pokok dengan biaya terjangkau.