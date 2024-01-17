Berbondong-bondong Hadiri Sosialisasi Perindo, Warga Siap Menangkan Andaran Simbolon

PALEMBANG - Ribuan warga tumpah ruah berbondong-bondong menghadiri acara sosialisasi dan pengukuhan saksi Caleg Partai Perindo untuk DPRD Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) Andaran Simbolon di Desa Marta Jaya, Lubuk Raja, Kabupaten OKU, Sumatera Selatan (Sumsel), Selasa 16 Januari 2024.

Pada awalnya undangan hanya dua ratus orang, saat caleg Partai Perindo OKU Andaran Simbolon tiba di lokasi, tamu undangan membeludak hingga mencapai 1.500 orang lebih.

Warga dari berbagai desa di Batumarta mengaku penasaran dengan Program Sosial Kesehatan Gratis dan UMKM yang telah dijalankan caleg bernomor urut satu itu.

Masyarakat mengaku telah merasakan program bantuan kesehatan gratis yang dijalankan Partai Perindo sejak lama. Program tersebut diakui masyarakat sangat membantu mereka.

“Masyarakat terbantu program berobat nol rupiah yang dijalankan Andaran Simbolon selama ini,” kata Hanif, warga Desa Marta Jaya.

Mulai dari biaya penjemputan, penginapan, dan makan, semua ditanggung. Bahkan sampai ke rumah sakit di luar Kabupaten OKU. Sehingga, ribuan masyarakat Lubuk Raja mengaku siap memenangkan Andaran Simbolon.