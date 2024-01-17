Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NEWS

Berbondong-bondong Hadiri Sosialisasi Perindo, Warga Siap Menangkan Andaran Simbolon

Widori Agustino , Jurnalis-Rabu, 17 Januari 2024 |19:39 WIB
Berbondong-bondong Hadiri Sosialisasi Perindo, Warga Siap Menangkan Andaran Simbolon
Caleg Perindo Andaran Simbolon (Foto: MPI)
A
A
A

PALEMBANG - Ribuan warga tumpah ruah berbondong-bondong menghadiri acara sosialisasi dan pengukuhan saksi Caleg Partai Perindo untuk DPRD Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) Andaran Simbolon di Desa Marta Jaya, Lubuk Raja, Kabupaten OKU, Sumatera Selatan (Sumsel), Selasa 16 Januari 2024.

Pada awalnya undangan hanya dua ratus orang, saat caleg Partai Perindo OKU Andaran Simbolon tiba di lokasi, tamu undangan membeludak hingga mencapai 1.500 orang lebih.

Warga dari berbagai desa di Batumarta mengaku penasaran dengan Program Sosial Kesehatan Gratis dan UMKM yang telah dijalankan caleg bernomor urut satu itu.

Masyarakat mengaku telah merasakan program bantuan kesehatan gratis yang dijalankan Partai Perindo sejak lama. Program tersebut diakui masyarakat sangat membantu mereka.

“Masyarakat terbantu program berobat nol rupiah yang dijalankan Andaran Simbolon selama ini,” kata Hanif, warga Desa Marta Jaya.

Mulai dari biaya penjemputan, penginapan, dan makan, semua ditanggung. Bahkan sampai ke rumah sakit di luar Kabupaten OKU. Sehingga, ribuan masyarakat Lubuk Raja mengaku siap memenangkan Andaran Simbolon.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/340/3179101/perindo-XFHt_large.jpg
Majukan Kesejahteraan Rakyat Papua dengan Bersinergi Bersama Pemerintah Daerah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/340/3178847/partai_perindo-eCDQ_large.jpg
Gelar Rakorwil, Partai Perindo Perkuat Konsolidasi DPW Papua Tengah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/340/3176139/partai_perindo-eH5n_large.jpg
Partai Perindo Gelar Rakorwil Sekaligus Lantik Ketua DPW Jateng
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/27/340/3172813/peduli-l1kz_large.jpg
Peduli Penyandang Disabilitas, DPD Partai Perindo Sumba Barat Daya Dorong Kesetaraan Jadi Prioritas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/27/340/3172807/perindo-wveW_large.jpg
Legislator Partai Perindo Paulus Lobo Gerak Cepat Bantu Korban Banjir Nagekeo NTT, Dorong Pemulihan Infrastruktur Dasar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/26/340/3172577/perindo-dAmo_large.jpg
Fasilitasi Peralatan Modern, Legislator Partai Perindo Stefanus Rangga Bola Pacu Kesejahteraan Petani Sumba Barat Daya
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement