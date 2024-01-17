Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NEWS

Caleg Perindo Salurkan Gerobak ke Pedagang UMKM di Jakbar

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Rabu, 17 Januari 2024 |23:28 WIB
Caleg Perindo Salurkan Gerobak ke Pedagang UMKM di Jakbar
Caleg Perindo bagikan gerobak (foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Calon legislatif DPRD Provinsi DKI Jakarta Dapil 9 dari Partai Perindo yang dipimpin oleh Ketua Umum Hary Tanoesoedibjo, dan mendukung Capres Pemilu 2024 Ganjar Pranowo, Hendi Wargianto menyalurkan Gerobak Perindo kepada pedagang UMKM di Pegadungan, Kalideres, Jakarta Barat.

Hendi mengatakan, dengan disalurkannya Gerobak tersebut kepada Ibu Sri, hal itu menegaskan bahwa Perindo hadir untuk menjawab kebutuhan dari masyarakat kecil.

“Hari ini satu buah gerobak diberikan kepada mitra Perindo Ibu Sri untuk berjualan. Saya bersyukur hari ini, Perindo hadir menjawab kebutuhan masyarakat kecil, khususnya pedagang UMKM yang memang betul-betul menjadi mitra Perindo,” kata dia di lokasi, Rabu (17/1/2024).

Hendi mengungkapkan, pemberian Gerobak tersebut tak akan berhenti hanya pada Ibu Sri. Ia mengungkapkan bahwa selama Perindo ada, kegiatan itu akan terus dilakukan oleh partai berlambang Rajawali mengembangkan sayap dan bernomor urut 16 pada kertas suara pemilu 2024.

“Selama Perindo masih terus ada, maka kegiatan seperti ini akan terus berlangsung,” ujarnya.

Lebih jauh, ia mengatakan selain pemberian Gerobak Perindo, pihaknya juga menggelar kegiatan Bazar Murah hingga Sunatan Massal yang sudah digelar di beberapa tempat.

(Awaludin)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/337/3180140//partai_perindo-gzKO_large.jpg
Partai Perindo Gelar Rakernas di Ancol 2-5 November 2025, Usung Semangat ‘Energi Baru Indonesia’
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/337/3179938//partai_perindo-n5t4_large.jpg
Partai Perindo Serahkan SK Ketua DPD Lombok Utara ke Fajar Marta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/338/3179277//perindo-YCPt_large.jpg
Kepsek SDN Pesanggrahan Berharap Sosialisasi Hak Anak dan Pencegahan Kekerasan Dilanjutkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/338/3179276//perindo-rkt9_large.jpg
KPAI Sebut Sosialisi Hak Anak dan Pencegahan Kekerasan di Sekolah Sangat Bermanfaat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/340/3179101//perindo-XFHt_large.jpg
Majukan Kesejahteraan Rakyat Papua dengan Bersinergi Bersama Pemerintah Daerah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/340/3178847//partai_perindo-eCDQ_large.jpg
Gelar Rakorwil, Partai Perindo Perkuat Konsolidasi DPW Papua Tengah
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement