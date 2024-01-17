Caleg Perindo Salurkan Gerobak ke Pedagang UMKM di Jakbar

JAKARTA - Calon legislatif DPRD Provinsi DKI Jakarta Dapil 9 dari Partai Perindo yang dipimpin oleh Ketua Umum Hary Tanoesoedibjo, dan mendukung Capres Pemilu 2024 Ganjar Pranowo, Hendi Wargianto menyalurkan Gerobak Perindo kepada pedagang UMKM di Pegadungan, Kalideres, Jakarta Barat.

Hendi mengatakan, dengan disalurkannya Gerobak tersebut kepada Ibu Sri, hal itu menegaskan bahwa Perindo hadir untuk menjawab kebutuhan dari masyarakat kecil.

“Hari ini satu buah gerobak diberikan kepada mitra Perindo Ibu Sri untuk berjualan. Saya bersyukur hari ini, Perindo hadir menjawab kebutuhan masyarakat kecil, khususnya pedagang UMKM yang memang betul-betul menjadi mitra Perindo,” kata dia di lokasi, Rabu (17/1/2024).

Hendi mengungkapkan, pemberian Gerobak tersebut tak akan berhenti hanya pada Ibu Sri. Ia mengungkapkan bahwa selama Perindo ada, kegiatan itu akan terus dilakukan oleh partai berlambang Rajawali mengembangkan sayap dan bernomor urut 16 pada kertas suara pemilu 2024.

“Selama Perindo masih terus ada, maka kegiatan seperti ini akan terus berlangsung,” ujarnya.

Lebih jauh, ia mengatakan selain pemberian Gerobak Perindo, pihaknya juga menggelar kegiatan Bazar Murah hingga Sunatan Massal yang sudah digelar di beberapa tempat.

(Awaludin)