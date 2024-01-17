Caleg Perindo Gelar Bazar Migor Murah, Warga Kediri: Partai yang Peduli Rakyat Kecil

KEDIRI - Jeannie Latumahina, Caleg DPR Dapil 6 Jawa Timur, Nomor Urut 2 terus melakukan kampanye dan sosialisasi program – program unggulan Partai Perindo, di wilayah Kabupaten Kediri, Jawa Timur.

Selain itu, dalam kesempatan bertemu dengan puluhan warga Kecamatan Semen, Jeannie juga menyampaikan tentang adanya kartu rekruter dan kartu saksi TPS, serta menggelar bazar minyak goreng murah.

Salah satu warga, Jatmiko menyambut baik atas kedatangan caleg dari Partai Perindo di desanya. Menurutnya, Partai Perindo merupakan partai yang peduli dengan rakyat kecil, karena memiliki program yang pro rakyat.

“Seperti kepedulian terhadap pelaku UMKM, serta pedagang yang notabene merupakan mayoritas pekerjaan dari warga Desa Puhsarang,” kata Jatmiko, Rabu (17/1/2024).

Sementara itu, Jeannie Latumahina menambahkan, waktu pelaksanaan pemilu semakin dekat, ia pun memaksimalkan kesempatan tersebut dengan menggelar pertemuan bersama puluhan warga Desa Puhsarang, Kecamatan Semen, Kabupaten Kediri untuk melakukan kampanye dan sosialisasi program- program partai bergambar rajawali mengepakkan sayap tersebut.

Melalui pertemuan tersebut, diharapkan partai yang dipimpin oleh Ketua Umum Hary Tanoesoedibjo serta pendukung pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD ini dapat menarik minat masyarakat untuk bergabung, sehingga pada pemilu 14 Februari 2024 bisa menjadikan Partai Perindo sebagai pilihannya.

“Dalam waktu yang semakin pendek ini, saya memberikan penjelasan tentang kebutuhan Partai Perindo terhadap perlunya saksi dalam memenangkan partai, oleh karenanya diperlukan rekruter yang fungsinya untuk merekrut saksi,” kata Jeannie.