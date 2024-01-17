Caleg Perindo Jeannie Jaring Saksi TPS hingga Gelar Bazar Minyak Goreng Murah

KEDIRI - Jeannie Latumahina, Caleg DPR Dapil 6 Jawa Timur, Nomor Urut 2 terus melakukan kampanye dan sosialisasi program – program unggulan Partai Perindo, di wilayah Kabupaten Kediri, Jawa Timur.

Selain itu, dalam kesempatan bertemu dengan puluhan warga Kecamatan Semen, Jeannie juga menyampaikan tentang adanya kartu rekruter dan kartu saksi TPS, serta menggelar bazar minyak goreng murah.

Waktu pelaksanaan pemilu semakin dekat, Jeannie Latumahina memaksimalkan kesempatan tersebut dengan menggelar pertemuan bersama puluhan warga Desa Puhsarang, Kecamatan Semen, Kabupaten Kediri untuk melakukan kampanye dan sosialisasi program- program partai bergambar rajawali mengepakkan sayap tersebut.

Melalui pertemuan tersebut, diharapkan partai yang dipimpin oleh Ketua Umum Hary Tanoesoedibjo serta pendukung pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD ini dapat menarik minat masyarakat untuk bergabung, sehingga pada pemilu 14 Februari 2024 bisa menjadikan Partai Perindo sebagai pilihannya.